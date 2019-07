Marof: Najprej tematska pot in drevored

9.7.2019 | 19:00

V sklopu danes predstavljenega projekta nameravajo v Kettejevem drevoredu odstraniti 25 dreves in zasaditi okoli deset novih.

Z leve proti desni: vodja projekta Luka Jukič, Jernej Radovac iz Acerja, dr. Iztok Kovačič, Mitja Simič in dr. Peter Železnik

Novo mesto - Kot je znano, MO Novo mesto na Marofu načrtuje Arheološki park Situla, a se bo že prej oz. že letos lotila ureditve nove tematske poti gradišče Marof in z njo prenove obstoječega Kettejevega drevoreda.

Mestni drevored je star okoli 120 let in po besedah vodje novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Mitje Simiča zajema okoli 300 divjih kostanjev. Zasadili so ga po izgradnji ceste od Bršljina do mesta, ko povezava preko Marofa ni bila več glavna mestna vpadnica in je z zasaditvijo dreves znotraj cestišča postala sprehajalna pot. A drevesa v preteklosti niso bila deležna zadostne nege, leta 1994 so jih odstranili skoraj dve tretjini, razne bolezni so napadle tudi mlajša drevesa. V sodelovanju z Zavodom za varstvo narave in Dolenjskim muzejem je že pred petimi leti nastal konzervatorski načrt, na podlagi katerega so sedaj na MO Novo mesto zasnovali projekt ureditve omenjene arheološke tematske poti.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vodja urada za prostor in razvoj dr. Iztok Kovačič, bodo za naložbo odšteli slabih 438.000 evrov (z davkom), januarja letos pa je padla odločitev, da bo projekt z 250.000 evri sofinancirala Evropska unija preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

»Po gradišču Marof bomo uredili okoli 700 metrov dolgo peščeno krožno pešpot. Na enem odseku bo še prezentacija dela utrjenega obzidja in obrambnega nasipa gradišča, na severozahodnem delu pa otroško igrišče,« je rekel dr. Kovačič in nadaljeval, da še letos sledi razpis za izvajalca in začetek del, ki naj bi bila končana v desetih mesecih. Kot omenjeno, bodo ob tem prenovili Kettejev drevored, kjer bodo med drugim zamenjali obstoječe klopi in uredili cestno razsvetljavo.

Županov pooblaščenec za mestno drevje dr. Peter Železnik je dodal, da bodo ob prenovi nadomestili 25 najbolj slabih dreves in hkrati zasadili okoli deset novih: »Drevored je bil v preteklosti slabo oskrbovan, ima pa tudi slabo rastišče. Drevesa je napadla bolezen, ki je do izbruha ne moremo opaziti in se je ne da zdraviti, tako da smo za odstranitev določili tista, ki so že v tako slabem stanju, da so nevarna za sprehajalce.«

Arheološki park Situla sicer zajema več sklopov, poleg omenjenega območja gradišča še grobišče in interpretacijski center. Po Kovačičevih besedah pripravljajo strokovne podlage za vsakega, sledi priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, a so se odločili najprej urediti tematsko pot in prenoviti drevored, kar bo predstavljajo vstopno točko bodočega parka.

Tekst in foto: M. Martinović

