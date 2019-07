Skoraj popolna bera medalj

9.7.2019 | 16:00

Minulo evropsko prvenstvo v raftingu je bilo za slovenske veslače zelo uspešno.

Straža - Pred dnevi se je na reki Vrbas v Banja Luki v Bosni in Hercegovini končalo evropsko prvenstvo v raftingu, ki je bilo za Slovenijo zelo uspešno. Veslači straškega Gimpexa so med mladinci v skupnem seštevku osvojili zlato medaljo, medtem ko so bili njihovi vrstniki iz Krškega drugi, uspeh pa je z naslovom evropskega prvaka dopolnila še posadka mlajši članov straškega kluba.

Tekmovanje se je v petek začelo s šprintom, ki je potekalo na zelo zahtevnem delu reke Vrbas. Progo so med mladinci najhitreje prevozili Rusi, drugi so bili straški veslači, tretji pa Krčani. Med mlajšimi člani so zmago prav tako slavili Rusi, pred drugo posadko Češke in Slovenije.

Po kratkem premoru so še isti dan nadaljevali s tekmami v disciplini dvoboj (head to head). V finale sta se uvrstili obe mladinski posadki Slovenije, zmage pa so se na koncu veselili Stražani. Tudi v kategoriji mlajših članov so gledalci lahko spremljali zelo napete dvoboje. Raftarji iz Straže so se v polfinalu pomerili s prvo rusko ekipo, ki je sicer na začetku prevzela pobudo, na koncu pa zaostala. Tako so se v finalu naši udarili s Čehi. Obe posadki sta ubrali različni taktiki, za nekaj centimetrov prednosti pa so zmagali člani Gimpexa.

V soboto se je prvenstvo nadaljevalo s slalomom, v katerem so med mladinci največ znanja in hitrosti pokazali Stražani, Krčani pa so se zavihteli tik za njimi. Prvo mesto osvojili tudi straški mlajši člani, ki so z izjemno drugo vožnjo pometli s konkurenco.

Tudi v zadnji disciplini, ki je bila na sporedu v nedeljo, so bili veslači Gimpexa v obeh kategorijah najboljši. Tako so na najboljši možen način zaključili prvenstvo. V četrtek v Straži zanje pripravljajo tudi slavnostni sprejem.

V reprezentanci do 19. leta so nastopili: Matej Sabljak, Luka Palčič, Aljaž Potisek, Jan Perme, Nejc Henigman in Matija Krštinc, v posadki do 23. leta pa so veslali: Jan Avsenik, Miha Mazovec, Denis Dragović, Matej Sabljak, Luka Palčič, Jan Perme in Nejc Henigman; trener obeh posadk je Marko Mihelič, kondicijski trener Miha Movrin, vodja reprezentance pa je bil Simon Bobnar.

R. N., foto: Facebook stran EP v raftingu