Delovna nesreča v gozdu; zbil kolesarja

9.7.2019 | 18:20

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv Dl)

Z brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da so danes ob 10.22 posredovali reševalci NMP Brežice v kraju Piršenbreg v občini Brežice, kjer je prišlo do delovne nesreče v gozdu. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Zbil kolesarja

Reševalci NMP Brežice so bili dobro uro zatem zopet na delu. V kraju Velike Malence v občini Brežice je osebno vozilo zbilo kolesarja. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC Brežice.Obveščene so bile pristojne službe, so še sporočili.

R. N.