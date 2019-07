V Metliki že 13. Teden kulture na Placu

9.7.2019 | 20:00

Metlika - Včeraj se je na Partizanskem trgu v Metliki začel 13. festival Teden kulture na Placu, ki ga prireja tamkajšnje Kulturno umetniško društvo Plac. Namen organizatorjev je, da s prireditvami obudijo življenje v starem mestnem jedru in pripeljejo v Metliko utrip kulture, kakršnega je moč doživeti v urbanih centrih.

»S svojim angažmajem želimo doseči, da se tudi v tem majhnem mestu pestro dogaja, tako za domačine kot za turiste, ter da bi Metlika ostala na robu države samo v geografskem smislu,« so zapisali pri metliškem Kulturno umetniškem društvu Plac.

Prvi festival Tedna kulture na Placu so pripravili leta 2004, do danes pa je privabil že okoli 30.000 obiskovalcev. Čez dan ponuja številne delavnice pod vodstvom priznanih in kvalificiranih slovenskih in tujih mentorjev. Tako delavnice kot program tudi letos ostajajo brezplačni. »Vsebinsko so zelo različne, otrokom jih je na voljo pet: kemijska, reciklažna, plesna in pravljična delavnica ter delavnica optičnih igrač. Malce starejši otroci in odrasli imajo še več izbire: kiparska, novinarska, grafična, fotografska, kuharska, glasbena, dokumentarna delavnica, delavnica pojočih prstnih blazinic, cianotipija, street art in grafiti, za konec pa še kung fu. Nekatere med njimi potekajo do sobote, spet druge samo en dan, so sporočili prireditelji.

Festival bodo včeraj odprli z nastopoma hrvaške skupine Kazan in domače Orkestrade, danes pa si bodo obiskovalci lahko ogledali plesno predstavo domačega Plesnega društva Krokar in se predali igranju skupine Bitipatibi.

Jutri bosta nastopil hrvaški skupini Žen in Seine, v četrtek ljubljanski Futurski, zagrebški Svemirko in srbska elektronsko-eksperimentalna zasedba Kezz, petek pa bo dan za ljubitelje tako imenovanega trapa z ljubljanskim dvojcem AMN, s hrvaškim kolektivom Kuku$ in z DJ K'Powom. Po sobotni zaključni ceremoniji bodo obiskovalce zabavali še slovenski Balans, hrvaški Lollobrigida, Izolan Blaž.

R. N., foto:Lana Špiler