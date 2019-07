Davi s ceste pri Korenitki

10.7.2019 | 07:00

Davi ob 5.27 uri je na avtocesti pri Korenitki, občina Trebnje, osebno vozilo zapeljalo s ceste in prebilo zaščitno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili akumulator. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, pregledali so jih reševalci NMP Trebnje. Za odstranitev posledic prometne nesreče so poskrbeli dežurni delavci DARS-a.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 7:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS NM;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKI OBRH, TP ŽALOVIČE 2015, TP LAKOTE 1/0,4KV, TP GOR. TOPLICE 1985.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.