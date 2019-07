Znani finalisti za nagrado novo mesto

Ljubljana, Novo mesto - Ugrizi Andreja Blatnika, Dobrodošli Vesne Lemaić, Pohlep Mihe Mazzinija in Anonimna tehnologija Andreja Tomažina so štiri zbirke kratke proze, nominirane za nagrado novo mesto. Sinoči so jih predstavili na Vodnikovi domačiji v Ljubljani, nagrado pa bodo podelili 30. avgusta v Novem mestu v okviru festivala Novo mesto short Založbe Goga, ki bo potekal od 27. do 31. avgusta.

Žirija za nagrado za najboljšo zbirko kratke proze, gre za člane Društva slovenskih literarnih kritikov, v sestavi Matej Bogataj, Ana Geršak kot predsednica, Vanesa Matajc in Žiga Rus je letos prebrala 45 knjig kratke proze. Kljub manjšemu številu knjig, razlog za to je, kot so zapisali v žiriji, omejena dostopnost določenih izvodov ter nekonsistentnost COBISS-ovega seznama kratkoproznih zbirk z letnico 2018, na katerem so se znašli tudi ponatisi, antologije, še neobjavljeni teksti oz. teksti v pripravi ter celo romani in prevodi, tudi letos prevladujejo zbirke osebnoizpovedne in spominske tematike.

Pri iskanju najboljše zbirke leta 2018 pa je bila žirija pozorna na tematsko konsistentnost in zaokroženost celote v odnosu do posameznih zgodb zbirke ter njihovo formalno in slogovno izpeljavo.

Utemeljitve so v prilogi.

