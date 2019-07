V znamenju praznika in marelice

Pišece - Irena Markovič, Jože Zagmajster in Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece so prejeli priznanja ob letošnjem prazniku krajevne skupnosti Pišece. Odličja jim je predsednik krajevne skupnosti Peter Skrivalnik izročil na nedavni slovesnosti pri spomeniku v Pišecah.

Predsednik Skrivalnik je v nagovoru predstavil delovni načrt krajevne skupnosti in pri tem med drugim omenil vzdrževanje krajevnih cest in prostorsko urejanje središča Pišec.

Zbrane je nagovoril tudi predsednik brežiškega združenja borcev za vrednote NOB Stane Preskar. Dejal je, da Pišece s krajevnim praznikom obujajo spomin na 7. julij 1944, ko so partizani Kozjanskega odreda prvič začasno osvobodili Pišece.

Praznično prireditev, ki jo je vodila Jožica Kene, so z nastopi pospremili domači folkloristi, pevke in Timeja Račič Ogorevc. Na prireditvi je delegacija položila venec k spomeniku.

Po slovesnosti pri spomeniku so praznični dogodek nadaljevali pri šoli. Tam je več društev na stojnicah ponudilo vrsto različnih dobrot, v večini katerih so tako ali drugače uporabili marelice. Marelice so tudi sicer imeli na stojnicah. Omeniti velja, da so Pišece znane po marelici, ki ima tudi svoje ime - pišečka marelica.

