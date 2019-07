Letovanje kot naložba za življenje otrok

10.7.2019 | 12:15

Otroci so za obiskovalce pripravili kuturno zabavni program. (Foto: OZRK Novo mesto)

Skupinska fotografija

Obiskovalci prve izmene otrok, ki letujejo na Debelem rtiču.

Debeli rtič, Novo mesto - V organizaciji novomeškega Območnega združenja Rdečega križa (OZRK) bo letošnje poletne počitnice v dveh izmenah po sedem dni na Debelem rtiču preživelo 230 otrok, 201 na zdravstvenem in 29 na socialnem letovanju.

Za izvedbo letovanja za pogosteje bolne otroke prispevajo denar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občine in starši, za otroke iz socialno šibkejših okolij pa občine in krajevne organizacije Rdečega križa.

Včeraj so, kot je sporočila sekretarka novomeškega RK Barbara Ozimek, povabili predstavnike dolenjskih občin na obisk otrok, ki letujejo v prvi izmeni na Debelem rtiču. Med drugim so prišli župan Dolenjskih Toplic Franc Vovk, župan Občine Škocjan Jože Kapler, župan Občine Žužemberk Jože Papež, direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič, direktor žužemberške občinske uprave Tomaž Hrastar, šentjernejski požupan Janez Selak in podžupan Občine Šmarješke Toplice Franc Anderlič.

Goste je pozdravila direktorica MZL RKS Debeli rtič Ana Žerjal in predstavila zgodovino do danes in program, ki ga nudi edino otroško zdravilišče na slovenski obali, letošnje letovanje otrok pa podrobno predstavila predsednica OZRK Novo mesto Vesna Dular, ki se je zbranim zahvalila tudi za podporo programu, ki je med počitnicami tisti, ki nudi kvalitetno preživljanje počitniških dni.

»Za kvaliteten program in varnost otrok poskrbi ekipa izkušenih mentorjev, letos smo vključili dva izkušena učitelja, ki vodita dve skupini po 12 vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Vsi so študentje predvsem pedagoških usmeritev, ki si nabirajo dragocene izkušnje za delo z otroki. S celotnim programom poskrbimo, da udeleženci letovanja preživijo lepe počitnice,« je orisala Ozimkova.

111 otrok in 12 vzgojiteljev v prvi izmeni vodi Gregor Udovč, ki je v vlogi vzgojitelja in vodja že 13 leto. Poudaril je, da so otroci drugačni kot včasih, vendar se trudijo, da zjutraj telovadijo, za kosilo vzamejo solato pa če jo pojedo ali ne, nimajo mobitelov in drugih digitalnih naprav. Otroci, tudi tisti, ki so iz manj spodbudnega okolja, ko se udeležijo letovanja večkrat, lahko vidijo, kako je, ko se imaš lepo in mirno in ti nič ne manjka. To je vzorec, ki se tem otrokom vtisne v spomin in je lahko motivacija za nadaljnje življenje.

Otroci, ki so na Debelem rtiču od nedelje, so pripravili kulturno-zabavni program, obiskovalci pa so jih presenetili s sladkarijami in nekateri s sladoledom, je še Barbara Ozimek zapisala v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: OZRK Novo mesto