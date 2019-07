Občinski svetnik in sin priznala krivdo

10.7.2019 | 10:30

David Kosec (levo) in njegov oče Henček sta priznala krivdo. (Foto: B. B.)

David je na sodišče prišel iz pripora. (Foto: B. B.)

Odvetniška ekipa (Foto: B. B.)

Novo mesto, Črnomelj - S kar štirimi odvetniki, vsak s po dvema, sta pred sodnico novomeškega okrožnega sodišča Betko Šimc v ponedeljek stopila oče in sin, Henček in David Kosec iz Lokev pri Črnomlju. Zadnjega so pazniki na sodišče pripeljali iz pripora, v katerem je bil zaradi razbijanja, razgrajanja in groženj, izrečenih v črnomaljskem baru Fontana, več kot tri mesece.

Tistega sobotnega večera sredi letošnjega marca je bilo v baru Fontana živahno. Iz zvočnikov je donela glasba, gostje, med katerim je bilo veliko srednješolcev, so se vsak po svoje zabavali. Malo po polnoči je v lokal s še dvema prijateljema vstopil 23-letni David Kosec, sin enega najvplivnejših mož v naselju Lokve in romskega svetnika Henčka Kosca.

Ker mu je trojica delovala vinjeno, je lastnik lokala natakarici naročil, da naj jim naročene pijače ne postreže. Potem je stopil do Kosca in mu dejal, da naj zapusti lokal. Ta se s tem ni mogel sprijazniti in je lastniku začel groziti, da bo, če ne bo postrežen, poklical očeta in druge Rome, ki bodo lokal razdejali in ga prerešetali s »kalašnikovom«. Mogoče prav s tistim, s katerim se je malo pred tem hvalil na Facebooku.

Kljub grožnjam je lastnik lokala Davida Kosca pospremil iz lokala, nato pa poklical policijo. Na številki 113 so mu povedali, da črnomaljska patrulja ne more priti, ker je bila ravno v tistem času zasedena z obravnavo večje skupine migrantov, da pa lahko, če je zadeva nujna, aktivirajo metliške policiste. Med tem, ko je lastnik lokala razmišljal, ali naj pokliče metliške policiste ali ne, se je do terase lokala pripeljal Davidov oče, 46-letni Henček Kosec. Sinu je podal sekiro, s katero se je ta napotil proti vhodu v lokal ter začel kričati in ustrahovati goste in osebje. Nato je s sekiro začel tolči po oknih, da so drobci razbitega stekla leteli tudi po gostih, ki so sedeli v notranjosti, Henček pa je izvlekel 29-centimetrski nož, se postavil na vhod lokala in tako preprečeval izhod iz njega. »Ubit ću ga, jebem ti mater, četničku,« je med pokanjem šip in žvenketanjem razbitega stekla odmevalo po Fontani.

Nastal je vik in krik, gostje, ki so bili pred lokalom, so v strahu zbežali po ulici, drugi pa so se zatekli v skladišče in stanovanjski del gostinskega objekta, kamor jih je v strahu za njihovo varnost napotil lastnik lokala. David je nato še nekaj časa s sekiro razbijal okna, uničil jih je kakih deset, potem pa sta se, malo pred prihodom policistov, skupaj z očetom odpeljala.

Dobre tri tedne pozneje se je večja skupina do zob oboroženih policistov v neprebojnih jopičih pripeljala v romsko naselje Lokve, od koder so zaradi izgreda v Fontani v policijsko pridržanje odpeljali romskega občinskega svetnika Kosca in njegovega sina Davida. Henček je v priporu ostal mesec dni, David pa vse do začetka sojenja.

Tožilstvo jima je očitalo kaznivi dejanji povzročitev splošne nevarnosti in grožnje, Davidu, ki je s sekiro razdejal lokal, pa še kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. A močna odvetniška ekipa, ki sta jo angažirala obdolžena – oba sta sicer prejemnika denarne socialne pomoči –, očitno ni bila zaman, saj sta jo Kosca, ki sta navzkriž z zakonom prišla že večkrat pred tem, odnesla z razmeroma blago kaznijo. V zameno za priznanje krivde je tožilka Blanka Zadel Peterle Davidu ponudila kazen leto in pol zapora, ki jo bo lahko odslužil s 1.080 urami dela v splošno korist, ter 3.000 evrov denarne kazni; oče Henček, sicer črnomaljski romski svetnik, pa jo je v zameno za priznanje odnesel z enoletno pogojno zaporno kaznijo, in sicer v preizkusni dobi treh let. Oba sta krivdo priznala.

Boris Blaić