Rudnik še imajo v krvi

10.7.2019 | 18:00

Po dolgih letih so se nekdanji zaposleni rudnika zbrali na Ravnah blizu nekdanjega vhoda v jamo. (Foto: M. L)

Alojz Šribar, Mirjana Tropina in Milan Šribar (Foto: M. L.)

Kot v dobrih starih knapovskih časih (Foto: M. L.)

Senovo - Na Senovem so se nedavno srečali zaposleni nekdanjega premogovnika Senovo. Srečanje, ki je prvo po več letih, so organizirali Alojz Šribar, Milan Šribar in Mirjana Tropina. Dogodka so se med drugimi udeležili tudi trije direktorji rudnika. Marjan Simončič, ki je bil zadnji direktor – direktor rudnika v zapiranju, Herman Kunej kot predzadnji in Martin Vidmar, ki je rudnik vodil še pred njim.

Več o srečanju lahko preberete v jutrišnjem tiskanem Dolenjskem listu, kjer se boste prepričali, da rudarjenje ni izključno v moški domeni. Marsikdo bo v zapisu našel tudi svojo osebno zgodbo.

M. L.

Galerija