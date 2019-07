Starši bodo za vrtec plačali tudi po 35 evrov več

10.7.2019 | 15:00

Župan Dušan Krštinc je uvodoma občinski svet seznanil, da je Katarino Petan imenoval za nepoklicno podžupanjo. (Foto: M. M.)

Straža - Občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji med drugim soglašali z dvigom cen programov vrtčevskega varstva v Krkinih lučkah. Kot je povedala ravnateljica OŠ Vavta vas Sabina Erjavec, se cene niso spreminjale vse od leta 2008, medtem se je povečalo število otrok, z njimi tudi samih enot, zaposlenih, stroškov dela itd. Od 1. septembra letos naprej bo cena za 1. starostno obdobje tako višja kar za 9,4 odst., za 2. starostno skupino pa za 6,7 odst.

Svetniki so med razpravo opozorili, da se bo takšna podražitev občutno poznala na položnicah, večina staršev naj bi plačala od 20 do 35 evrov več. A je ravnateljica ponovila, da njihov vrtec s cenama 463,60 evra za prvo starostno skupino in 355,40 evra za drugo ostaja med najcenejšimi na območju širše regije.

»Zakaj se v treh mandatih ni zgradil vrtec, da ne bi danes govorili o dragih dislociranih enotah?« se je vprašal Franci Plut in podražitvi nasprotoval, a mu je župan Dušan Krštinc pojasnil, da velika večina staršev plačuje 35 odst. cene, preostalo pa občina. »V ta namen letno namenjamo pol milijona evrov in še 300.000 za socialno, tako da nam nihče ne more očitati, da nismo socialni,« je rekel.

Po razpravi je sedem svetnikov glasovalo za, le eden, Plut pa je bil proti.

Enako je bilo tudi med glasovanjem o oblikovanju skupne občinske uprave MO Novo mesto ter občin Straža in Trebnje, medtem ko so skoraj vse ostale predloge soglasno sprejeli. O njih bomo podrobneje poročali v prihodnjih tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

M. Martinović