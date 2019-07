Prijeli tihotapca migrantov in migrante

10.7.2019 | 13:40

Brežiški policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Prilipah izsledili in prijeli tri državljane Palestine ter državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, pri avtocestnem postajališču Grič pa še državljana Iraka, ki je tujcem omogočil nezakoniti prehod in jih z najetim avtomobilom slovenskih registrskih oznak nameraval prepeljati v notranjost države. Vsem so odvzeli prostost in jih pridržali. Avtomobil so zasegli, predvidoma danes pa bodo Iračana s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Skrivali so se v tovornjaku

Na mejni prehod Obrežje je v včerajšnjih jutranjih urah na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila makedonskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila ter v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito čez mejo

Pri Javorovici in Ribnici ob Savi pa so policisti izsledili in prijeli še tri državljane Egipta, po dva državljana Indije in Palestine in državljana Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

