Več hrane, več štorkelj; Bi jedli manj mesa?; Z nakradenim mimo blagajne

10.7.2019 | 17:00

Štorklje so ptice, ki so bile še ne tako dolgo nazaj značilne zlasti za Prekmurje, v zadnjih nekaj desetletjih pa jih je vse več tudi v naših krajih. Tu je, namreč, večji delež travnikov kot njiv, na katerih štorklje najdejo hrano zase in za svoje mladiče – majhne glodavce, dvoživke in plazilce.

Bi jedli manj mesa?

Po statistiki, ki je veljala pred nekaj leti, človek letno poje povprečno 41 kilogramov mesa. To je svetovno povprečje. Pridelava mesa močno vpliva tudi na globalno segrevanje. Ali bi jedli manj mesa, da bi tako pomagali ohraniti okolje, smo tokrat vprašali naše občane. Nekateri so meso že opustili, ampak ne zaradi tega, drugi se mesu ne mislijo odpovedati, vsi pa se strinjajo, da je nekaj treba narediti.

Z nakradenim mimo blagajne

Goran Jovanović priznal krajo v novomeški prodajalni in to, da je vozil s ponarejenimi dokumenti. V posebno vrečko metal krtačke in sredstva proti komarjem. Sodnica mu je dosodila sedem mesecev zapora in izgon iz Slovenije za pet let.