Z mostu v Gabernico

10.7.2019 | 21:30

Brežice - Ob 13.11 je v bližini naselja Mihalovec v občini Brežice osebno vozilo zapeljalo z mostu v reko Gabernico. Poškodovana je ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin, v reki postavili pivnike in zajezili že iztekle tekočine, s tehničnim posegom izvlekli avtomobil iz reke, nudili pomoč policiji in vlečni službi pri odstranitvi vozila s cestišča ter odstranili del poškodovane varnostne ograde na mostu. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v urgentni center splošne bolnišnice Brežice.

Ob 9.57 se je v naselju Lukovek v občini Trebnje kadilo izpod ostrešja stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje, Lukovek in Ponikve so pogasili goreče saje, očistili dimnik in s termo kamero pregledali okolico dimnika in ostrešje.

Ob 15.59 je na Golievem Trgu v Trebnjem zagorelo v motornem delu osebnega vozila. Požar so že pred prihodom gasilcev začeli gasiti zaposleni v ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so vozilo pregledali, dokončno pogasili, odklopili akumulator in očistili posledice gašenja.