V Šmihelu s ceste na železniško progo; iščejo pogrešanega

11.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 23.38 uri je v Šmihelu v Novem mestu osebno vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na železniški progi. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo iz železniških tirov postavili nazaj na cesto, iztekajoče motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi, osvetljevali teren in nudili pomoč drugim službam na kraju. Ob dogodku so posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, vendar v nesreči ni bilo poškodovanih. Za čiščenje cestišča je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja. Delavci Slovenskih železnic bodo poskrbeli za popravilo poškodovane zapornice in zavarovanje.

Pogrešanega še niso našli

Ob 17.00 so gasilci PGD Račna, Čušperk in Velika Ilova gora nudili pomoč policiji pri iskanju pogrešane osebe v širšem območju Predol v občini Grosuplje. Pogrešane osebe niso našli.

V Kočevju uničili granato

Ob 20.03 so v Kočevju našli neeksplodirano minometno granato, ostanek druge svetovne vojne. Pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije so granato uničili na kraju najdbe. Kraj uničenja so zavarovali gasilci iz PGD Kočevje.

Nafta na cesti in olje v potoku

Ob 20.59 je na Kandijski cesti v Novem mestu iztekla nafta. Gasilci GRC Novo mesto so v sodelovanju z dežurno službo cestnega podjetja Novo mesto naftni madež posuli z vpojnimi sredstvi in cestišče očistili v dolžini treh kilometrov. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Ob 14.57 je bil na Cesti bratov Milavec v Brežicah v potoku opažen oljni madež. Gasilci PGE Krško so v potok postavili pivnike in lovilce olj. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Goreli odpadki

Ob 23.21 so pri naselju Kerinov grm v občini Krško gorela platišča, pnevmatike in ostali odpadni material. Gasilci PGE Krško so požar pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu Pavičiči;

- od 14.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 15.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1 in TP KAMENICA2 1996.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJOŠT;

- od 10.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MEDVEDJEK na izvodu GORA MEDVEDJEK;

- od 8.00 do 11.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu GORICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Bračna vas izvod Vikend ribnik med 8. in 12. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec Gmajna izvod Zajčki med 8. in 11. uro.

M. K.