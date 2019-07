Stilles bo opremil gruzijski hotel

11.7.2019 | 08:05

Rok Barbič, direktor Stillesa (Foto: B. B., arhiv DL)

Sevnica - Družba Stilles iz Sevnice je v Gruziji pridobila 12,5-milijonski posel, in sicer bo opremila hotel Freedom Square Marriott Luxury Collection, ki je zasnovan tako, da pridobi šest zvezdic, je poročala STA.

Hotel bo imel 12 nadstropij in skupaj 55.000 kvadratnih metrov površin, v njem bo 230 sob, tri restavracije in velnes. Kot je za časnik Finance povedal direktor Stillesa Rok Barbič, je posel dobra priložnost tudi za njihove dobavitelje kovinskih komponent, stekla, kamna in luči, je povzela STA.

V neposredni bližini bodo še trije hoteli, s katerimi bo Marriott povezan z gondolskim sistemom, sevniško podjetje bo opremil še enega od teh in poteguje še za tretjega, dobavitelji za četrtega pa so že izbrani.

M. Ž.