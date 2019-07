Jorgić zdaj s prvim igralcem sveta

11.7.2019 | 09:00

Darko Jorgić (Foto: I. V., arhiv DL)

Melbourne, Novo mesto - Aktualni slovenski državni prvak, Darko Jorgič, član novomeškega NTK Krka, se je na turnirju svetovne serije Seamaster 2019 ITTF World Tour Platinum v Geelongu v Avstraliji, prebil na glavni turnir med 32 najboljših. V odločilni tekmi predtekmovanja je z odlično igro premagal 20. igralca svetaYoungsika Jeounga iz Južne Koreje s 4:1 (-9, 7, 8, 5, 9), so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenije.

Jorgić, sicer 46. igralec svetovne kakovostne lestvice, je s tem dobil priložnost, da se pomeri s prvim igralcem sveta, njegov prvi tekmec na glavnem turnirju pa bo namreč Kitajec Xu Xin, zmagovalec 14 turnirjev najvišjega ranga ter svetovni in olimpijski prvak v ekipni konkurenci.

»Že torkovo tekmo proti Kitajcu Ma Teju sem igral sproščeno, kar se je na koncu izkazalo za dobro. Nekaj podobnega je bilo tudi danes. V dvoboj sem šel popolnoma sproščeno. Vedel sem, da bi bil Jeoung lahko utrujen, saj je prejšnji teden na domačem turnirju prišel do polfinala, v Avstralijo pa je prišel šele v ponedeljek, tako da je še imel manjše težave s prilagoditvijo na časovno razliko, verjetno pa je bil tudi še utrujen. Ves dvoboj sem odigral na visoki ravni in nekaj podobnega si želim tudi v jutrišnjem dvoboju z Xu Xinom. V tem dvoboju nimam česa izgubiti, lahko samo veliko pridobim in se naučim česa novega,« je po odmevni zmagi dejal Jorgić.

M. Ž.