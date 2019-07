Medalja za zasluge Dragutinu Križaniću

11.7.2019 | 10:00

Borut Pahor je medaljo za zasluge podelil Dragutinu Križaniću. (Foto: Občina Brežice)

Prejemniki državnih priznanj

Podelitve medalje častnemu občanu Občine Brežice Dragutinu Križaniću so se udeležili njegovi najbližji, prijatelji, sodelavci, predstavniki občine in kuture.

Ljubljana, Brežice - Predsednik republike Borut Pahor je včeraj podelil državna priznanja. Medaljo za zasluge je prejel Dragutin Križanić za dolgoletno delovanje na področju glasbenega šolstva v Brežicah ter za obuditev in razširjanje tamburaštva. Predlagatelji za podelitev odlikovanja so bili KUD Brežice, Občina Brežice, Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče in Glasbena šola Brežice, so sporočili iz brežiške občine.

Med drugim je Križanić, sicer tudi častni občan Občine Brežice, vodil delovno skupino za pripravo učnega načrta za poučevanje tamburice in je soavtor učbenika Šola za tamburice. Križanić je poudaril pomen kulture za identiteto. »Po kulturi, po koraku ljudskega plesa, po sliki, po harmoniji naših pevskih zborov, po lepi pisani in izgovorjeni besedi, to smo mi,« je povedal. Za uspešno delo pa se mu zdi bistven tudi kakovosten in uspešen sistem glasbenega izobraževanja v Sloveniji, pa je poročala STA.

Srebrni red za zasluge je prejelo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije za 70 let prispevanja k razvoju pedagoškega, strokovnega in znanstvenega dela na področjih matematike, fizike in astronomije, red za zasluge mag. Ivan Sivec za izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest, medaljo za zasluge pa dr. Mirko Cuderman za zasluge za ustanovitev Slovenskega zborovskega arhiva in za donacijo izjemno obsežne zbirke notnega in avdiovizualnega gradiva in Janez Pucihar za dobrodelnost in dolgoletno humanitarno delovanje v okviru rotarijskega gibanja.

Utemeljitev za podelitev medalje za zasluge Dragutinu Križaniću si lahko preberete v priponki.

M. Ž., Foto: Občina Brežice