Oko, oči, očem

11.7.2019 | 12:00

Predsednica Likovnega društva Krško - Oko Branka Benje in mentorica Jerca Šantej. (Foto: I. Vidmar)

Krško - Oko, oči, očem je naslov sinoči odprte razstave članov krškega Likovnega društva Oko v Dvorani v parku. Razstavlja šestnajst članov društva, ki so dela na temo oči ustvarjali pod mentorstvom slikarke Jerce Šantej, ki je delavnice tokrat pripravila na Bočju pri zidanici članice društva od 13. maja do 10. junija ob ponedeljkih in četrtkih, ko so se ukvarjali s prenosom natisnjenih črno-belih fotografij svojih oči na platno in les.

Tema oko glede na ime društva, ki v Krškem deluje že 23 let, najbrž ni naključna, vsekakor pa so oči zanimiva tema likovnega ustvarjanja. Krški likovniki so se jih lotili z različnih vidikov in v različnih likovnih tehnikah, z očmi v slovenskih frazah pa se je pozabavala tudi predsednica Društva likovnikov Oko Branka Benje.Odprtje razstave sta z glasbo obogatila Klara in Lovro, razstava pa bo v Dvorani v parku odprta do 10. avgusta.

I. V.

