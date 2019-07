Na Lisci bodo pele kose

11.7.2019 | 15:15

Utrinki z lanskoletne košnje. (Foto: M. L. arhiv DL)

Lisca - To soboto bo na Lisci spet dišalo po sveže pokošeni travi. "Prijazno vabimo, da se nam pridružite in pridete pogledat, kako se je trava kosila nekoč, ko še niso brnele kosilnice in ko se je namesto hrumenja traktorjev slišalo švistanje in klepanje kos, smeh in pesem. Mlajšim bo to morda novo doživetje, starejšim pa bodo morda obudilo spomine na nekdanje dni, ko je življenje potekalo drugače, počasneje, bolj družabno in pristno z naravo," vabijo organizatorji Košnje na Lisci: Kulturno, športno in turistično društvo Razbor, Gostinstvo Krašovec, Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Turistično društvo Boštanj ob Savi, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Športno kulturno društvo Mini kraljestvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Obiskovalci bodo poleg prikaza tradicionalne košnje in spravila sena z 948 metrov visoke Lisce deležni bogatega programa, saj bodo v soboto tam tudi ocenjevali in pokušali ocvirkove potice in ocvirkove puhle ter jabolčnike, pripravili bodo tržnico domačin izdelkov, pridelkov in obrti, najmlajši pa bodo lahko uživali v igrah v senu.

Celoten program osme Košnje na Lisci objavljamo v prilogi, dostopen je tudi na tej povezavi.

