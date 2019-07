Sporazum o čezmejni pomoči pri naravnih in drugih nesrečah

11.7.2019 | 14:00

Udeleženci novinarske konference in podpisa sporazuma (Foto: Občina Črnomelj)

Duga Resa, Črnomelj - Na včerajšnji novinarski konferenci projekta Hitro v Dugi Resi so podpisali tudi Sporazum o vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, ki predvideva dolgoročno sodelovanje in čezmejno organizacijo skupnih vaj sil civilne zaščite z namenom nadaljnjega razvoja čezmejnega sistema zaščite in reševanja, so sporočili iz črnomaljske občinske uprave.

Sporazum so podpisali župana Duge Rese Tomislav Boljar in občine Črnomelj Andrej Kavšek, predsednika gasilskih zvez Črnomelj in Duga Resa Boris Kambič in Josip Zlatunić ter ravnatelj Rdečega križa Duga Resa Mario Biršić in predsednica Območnega združenja Rdeči križ Črnomelj Ljudmila Kocjan.

Kot so na črnomaljski občini zapisali v sporočilu za javnost po uvodni novinarski konferenci oktobra lani, sodelovanje med mestoma na čezmejnem območju sega že v leto 1976, ko je bila podpisana prva listina o pobratenju med takratnima občinama Duga Resa in Črnomelj, tega leta pa sta listino o pobratenju podpisala tudi obe občinski gasilski zvezi, vse z namenom celovitega razvoja in napredka skupnosti.

Foto: Občina Črnomelj

»V okviru projekta bodo izdelani normativni dokumenti za čezmejno delovanje. Vzpostavila, usposobila in opremila se bo skupna enota zaščite in reševanja, ki jo bodo sestavljali pripadniki iz Hrvaške in Slovenije. Omenjena enota bo na čezmejnem območju omogočila zagotavljanje zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Poleg navedenega se bodo izvedle še promocijske aktivnosti v obliki predavanj in promocijsko-izobraževalne delavnice za širšo javnost o varnosti in ravnanju v primeru naravnih in drugih nesreč ter odgovorno ravnanje do narave in okolja. Partnerji bodo prek skupnega razvoja projekta in izvajanja aktivnosti zagotovili bistveno izboljšanje sistema Civilne zaščite v primeru katastrofalnih dogodkov, kot so poplave in potresi. Pomen in pomembnost projekta je za prebivalce čezmejnega območja nesporna, ker so lokalne sile Civilne zaščite prve, ki se odzovejo in intervenirajo,« so tedaj navedli.

Skupna vrednost projekta iznaša dobrih 808 tisoč evrov, od tega predstavljajo sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj skoraj 686.940 evrov (85 odst.), preostanek pa zagotavljajo partnerji v projektu. Izvajanje projekta traja 24 mesecev, in sicer do septembra 2020.

M. Ž.