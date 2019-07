Na novomeškem ortopedskem oddelku naredili še korak naprej

11.7.2019 | 19:15

Ortoped Gregor Kavčič s pacientom (Foto: SB Novo mesto)

Novo mesto - Pred slabim tednom dni smo poročali, da so v novomeški splošni bolnišnici postavili nov mejnik na področju ortopedije, ko so opravili prvo endoprotezo kolka v okviru 24-urne hospitalne obravnave, a, kot so danes zadovoljno sporočili njihovi »ortopedi premikajo meje še en korak dlje«. Tokrat so opravili prvo endoproteza kolena v okviru enodnevne hospitalne obravnave. Operacijo je znova izvedel vodja Ortopedskega oddelka Gregor Kavčič, dr. med., anestezijo pa tokrat Biljana Nikitović Vranić, dr. med..

Pacient, ki je bil sprejet zjutraj na dan operativnega posega in bil v popoldanskem času odpuščen, je bil s strokovno obravnavo in hitrim pooperativnim okrevanjem izredno zadovoljen in je v bolnišnici za endoprotezo kolena preživel vsega skupaj samo 10 ur, so navedli v bolnišnici.

»Že vrsto let uvajamo in kontinuirano izboljšujemo programe pospešenega okrevanja po ortopedskih operacijah. Proces izobraževanja vključuje ortopede, anesteziologe, medicinske sestre in tehnike ter fizioterapevte. Z dokazi podprte izboljšave neprestano vpeljujemo v predoperativni pripravi pacientov, v operacijski dvorani, na oddelku tekom hospitalizacije ter po odpustu iz bolnišnice. Rezultat izpopolnjevanja operativnih tehnik, protibolečinske terapije, usmerjene fizioterapije ter obravnave pacienta na oddelku je nov izjemen dosežek našega ortopedskega tima,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da krajšanje ležalnih dob vidijo kot pozitivni stranski učinek, pri tem pa je bistveno, da je delo tako dobro opravljeno, da je zgodnji odpust možen, da si pacient po vstavitvi endoproteze želi čimprejšnjega okrevanja in vrnitve domov ter se ob tem počuti dobro in varno.

M. Ž.