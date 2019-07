Evropski prvaki doma med svojimi navijači

12.7.2019 | 09:15

Skupinska fotografija po včerajšnjem sprejemu zlatih fantov.

Trener Marko Mihelič

Zvesti navijači

Bera medalj na nedavno končanem evropskem prvenstvu

Straža - Poročali smo o uspehu mladih veslačev straškega Gimpexa, ki so na nedavnem evropskem prvenstvu v Bosni in Hercegovini tako med mladinci kot med mlajšimi člani osvojili naslov evropskih prvakov. Včeraj so za zlate fante v kulturnem domu pripravili sprejem, ki se ga je udeležilo kar nekaj njihovih privržencev, ekipi pa je čestital tudi župan Dušan Krštinc.

Ob vstopu v dvorano so fantje poželi bučen aplavz, v ozadju pa je igrala znana uspešnica We are the champions. V posadki do 19. leta so nastopili: Matej Sabljak, Luka Palčič, Aljaž Potisek, Jan Perme, Nejc Henigman in Matija Krštinc, v ekipi do 23. leta pa so veslali: Jan Avsenik, Miha Mazovec, Denis Dragović, Matej Sabljak, Luka Palčič, Jan Perme in Nejc Henigman; trener obeh posadk je Marko Mihelič, kondicijski trener Miha Movrin, vodja pa Simon Bobnar.

»Tudi mene so rezultati presenetili, kajti nisem pričakoval tako dobrega prvenstva. Letos smo pozimi velik poudarek dali telesni pripravi, malo spremenili program, spomladi pa smo imeli veliko veslaških treningov na divji vodi. Predvsem se je to poznalo v slalomu, v tej disciplini je čoln potoval daleč od napak,« je dejal Marko Mihelič, ki je pred leti tudi sam doživel nekaj podobnih sprejemov. Na vprašanje, ali je sedaj lažje prvenstvo spremljati zunaj čolna, odgovarja, da so trenutki, ko bi najraje skočil v vodo in prijel za veslo. »Veliko bolj nervozno je kot takrat, ko sem bil še tekmovalec,« je dodal.

Nekateri so tekmovali tako med mladinci kot tudi med mlajšimi člani. »Med disciplinami je bilo zelo malo časa, bilo je zelo naporno, a smo zdržali, ker smo bili dobro pripravljeni,« je dejal Nejc Henigman. Po njegovih besedah so roke najbolj »pekle« pri spustu. »To je približno ura veslanja in če so prehitevanja, prerivanja, je potrebno včasih kar intenzivno prijeti za veslo. Zelo razburljivo in napeto je bilo tudi v disciplini dvoboj oz. head to head. Ko te nekdo lovi, greš na polno,« je dejal.

Prvenstvo si bo za vedno zapomnil tudi Jan Perme, za katerega je bila to zadnja tekma med mlajšimi člani. »Tri zlate medalje, kar ni bilo še nikoli. Prav tako nikoli še nismo tako suvereno zmagali v slalomu. Popoln zaključek moje kariere v kategoriji do 23. leta starosti. Zdaj bom nastopal za člane. Verjetno si bom najprej vzel leto premora, se posvetil treniranju mlajših, nato pa upam, da bomo naredili močno člansko ekipo.«

Predsednik Rafting kluba Gimpex Straža Andrej Petkovič je prepričan, da uspeh obeh posadk ni naključje, saj trdo delo na treningih in dobra organizacija kluba predstavljajo temelj, na katerem mladi tekmovalci gradijo svoje uspehe. Ob tem je izpostavil tudi številne navijače, ki so fante bodrili ob reki Vrbas v Banja Luki. Dodal je še, da so vsi tekmovalci tudi vzorni dijaki in študenti in predstavljajo vzor vsem mladim.

»Celotni ekipi Rafting kluba Gimpex želim, da tudi v bodoče posegajo po najvišjih stopničkah, še posebej pa želim vodstvu kluba, da imajo veliko uspeha pri delu z mladimi, kar je velikokrat trnova pot. Prepričan sem, da bodo ti fantje in tisti, ki prihajajo za njimi, še velikokrat ponesli ime Staža v svet in dokazali, da je lahko tudi majhen kraj prepoznan,« je povedal straški župan.

Besedilo in fotografije: R. N., video: Miran Klevišar

Sprejem raftarjev v Straži

Galerija