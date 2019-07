Semičani zadnjič pred poletnimi počitnicami

12.7.2019 | 13:45

Semiški svetniki so v dveh urah obravnavali 13 točk dnevnega reda.

Semič - Semiški svetniki so včeraj zasedali na sedmi redni seji v tem mandatu in zadnji pred poletnimi počitnicami. Za 13 točk dnevnega reda so porabili dve uri. Med drugim so se seznanili z delovanjem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini in o spremembi lastništva družbe Zarja Ekoenergija.

Obravnavali so tudi poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinske inšpekcije in redarstva belokranjskih občin. Kot je povedal vodja uprave Marjan Kastelic, so v lanskem letu v semiški občini ukrepali na 10 do 11 dni, kar ni veliko. Ocenil je, da so razmere v občini ugodne, opozoril je le, da je še precej prekrškov pri varovanju okolja, še posebej pri odlaganju smeti v naravo.

Svetniki so se seznanili tudi s poslovanjem gospodarskih družb v semiški občini ter o delovanju Rica Bela krajina na področju gospodarstva. Izvedeli so tudi, da v poslovno-servisni coni Vrtača sedaj na slabih 20 hektarjih deluje 10 podjetij s 335 zaposlenimi. Svetniki so predlagali, da bi morali pridobiti več delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, saj se sedaj vse preveč Belokranjcev vsak dan vozi na delo na drugo stran Gorjancev, vse do Ljubljane.

Sprejeli so tudi sklep o ugašanju in delni redukciji javne razsvetljave v občini. Sklep je bil potreben zato, ker je bilo v zadnjih letih na novo zgrajene ali dograjene kar nekaj javne razsvetljave.

