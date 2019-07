Kolesarja povzročila nesreči, v zadnjih petih letih jih je na cestah umrlo osem

12.7.2019 | 10:20

Posledice prometne nesreče v Velikih Malencah (Foto: PP Brežice

Foto PP: Brežice

Foto PP: Brežice

Policiste so v sredo nekaj pred 20. uro iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 36-letni moški kolesaril na območju Mirne. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval.

Dan prej okoli 15. ure pa so brežiški policisti pod drobnogled vzeli prometno nesrečo na regionalni cesti v Velikih Malencah, ki jo je povzročil 59-letni kolesar. Ta je, ne da bi nakazal spremembo smeri, zapeljal levo v trenutku, ko ga je pravilno prehiteval 50-letni voznik osebnega avtomobila. Po trčenju je kolesar padel in se poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. K sreči je kolesar med vožnjo uporabljal varnostno čelado, sicer bi bile poškodbe verjetno veliko hujše.

V zadnjih petih letih so bili na območju Policijske uprave Novo mesto kolesarji udeleženi v 355 prometnih nesrečah. Osem kolesarjev je umrlo, 64 se jih je hudo poškodovalo, 258 je bilo lažje poškodovanih. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so bili neprilagojena hitrost v več kot tretjini prometnih nesreč, sledita neupoštevanje pravil o prednosti in nepravilna stran in smer vožnje. Več kot dvesto prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se je zgodilo v cestah v naseljih, sledijo regionalne ceste. V hujših prometnih nesrečah so bili kolesarji povzročitelji v več kot polovici prometnih nesreč.

Na PU Novo mesto kolesarjem svetujejo, da sedejo le na redno vzdrževana in tehnično brezhibna kolesa. Zakon določa, da morata imeti kolesar in potnik na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno čelado, njeno uporabo pa policisti priporočajo prav vsem kolesarjem.

"Dosledno naj upoštevajo prometno signalizacijo in pred spremembo smeri vožnje večkrat pogledajo, kaj se dogaja za njimi in pravočasno in odločno nakažejo svoj namen po spremembi smeri. Vedno naj za vožnjo uporabljajo le površine, namenjene kolesarjem, če pa kolesarske steze ni, pa naj vozijo ob desnem robu vozišča v smeri vožnje, čim bližje robu vozišča. V skupini kolesarjev naj vozijo drug za drugim, skrbno opazujejo dogajanje v prometu in predvidevajo ravnanja drugih udeležencev. Še posebej v temnih delih dneva naj poskrbijo za svojo vidnost in vidnost kolesa in na kolo sedejo le v ustreznem psihofizičnem stanju," so navedli nekaj napotkov za varno vožnjo.

Z vozilom v strugo potoka

Brežiški policisti so bili v sredo nekaj po 13. uri obveščeni o prometni nesreči med Mostecem in Dobovo, kjer naj bi avto zapeljal v potok. Opravili so ogled in ugotovili, da je 50-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Mosteca proti Dobovi. Pri Dobovi je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste, kjer je trčila v prometni znak in ograjo mostu. Vozilo je odbilo in padlo v strugo Gabernice. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Nasilnež naprej prepel žensko, nato napadel še policiste

V sredo so okoli 18.30 policiste poklicali na pomoč z območja Zalok, kjer naj bi na dvorišču stanovanjske hiše moški pretepal žensko. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so poklicali reševalce, ki so oskrbeli pretepeno in poškodovano žrtev. 50-letnega nasilneža, ki je bil pod vplivom alkohola in je pred prihodom policistov kraj zapustil, pa so izsledili na avtocestnem postajališču. Moški je med postopkom napadel policiste in lažje poškodoval policistko. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomil v dve hiši

V Gorenjem Maharovcu je med nedeljo in sredo neki nepridiprav izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v dve hiši. Odnesel je zlat nakit ter z vlomi in tatvino povzročil za okoli 8000 evrov škode.

Prijeli 50-letnega tatu kolesa

Brežiške policiste je včeraj občan obvestil, da mu je z dvorišča stanovanjske hiše v Gorenjih Skopicah neznanec ukradel kolo. Takoj so se odzvali, preverili okoliščine ter pri Vihrah izsledili in prijeli 50-letnega storilca. Kolo so zasegli in ga vrnili lastniku, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Razgrajala na vlaku

Črnomaljski policisti so okoli 20. ure sinoči zaradi kršitve javnega reda in miru posredovali na železniški postaji v Črnomlju. Prejeli so obvestilo, da sta dva kršitelja na vlaku razgrajala ter se neprimerno vedla do potnikov in sprevodnice. Tudi po prihodu policistov sta nadaljevala s kršitvami in nista upoštevala njihovih ukazov, zato so jima odvzeli prostost in ju odpeljali v prostore za pridržanje. 39-letnemu in 24-letnemu kršitelju bodo izdali plačilni nalog.

M. Ž.