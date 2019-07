Prijeli tihotapca migrantov in devet Pakistancev

12.7.2019 | 11:30

Vozilo Gruzijca, ki naj bi v Italijo prepeljal devet Pakistancev. (Foto: PU Novo mesto)

Policisti so včeraj nekaj po 15. uri prejeli obvestilo o sumljivih osebah v okolici kraja Stara Lipa. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj in vodnikov službenih psov. Med iskalno akcijo so na širšem območju izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V gozdu so našli tudi avtomobil avstrijskih registrskih oznak, kasneje pa prijeli še voznika, ki je skušal pobegniti. Ugotovili so, da je 27-letni državljan Gruzije tujce z osebnim avtomobilom čakal na območju Slovenije in jih nameraval prepeljati v Italijo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, predvidoma danes pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Osem državljanov Pakistana bodo predali hrvaškim varnostnim organom, mladoletnega državljana Pakistana, ki je potoval brez spremstva, pa so namestili v center za tujce.

Enajst tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so v sredo in včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Ponikev (Brežice), Semiča, Javorovice, Orešja na Bizeljskem in v Brežicah izsledili in prijeli štiri državljane Alžirije, tri državljane Egipta, dva državljana Sirije, državljana Iraka in državljana Ukrajine, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. Ž.