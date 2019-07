Zaradi mučenja konj desetmesečna zaporna kazen

12.7.2019 | 12:30

Jože Klemenčič ni poskrbel, da bi imeli imeli njegovi konji zadosti krme in sveže vode ter ustrezno kovaško in veterinarsko oskrbo. (Foto: B. B.)

Ana Pan Vita je bila zaradi infekcije, ki je bila posledica razklanega kopita, v najslabšem stanju. (Foto: Društvo za zaščito konj)

Na pogojno zaporno kazen je bil obsojen tudi oskrbnik konj Franc Krošelj (levi v prvi vrsti). (Foto: B. B.)

Posestvo Vitacel inšpektorica opisala za hišo duhov. (Foto: B. B)

Brežice - Brežiško okrajno sodišče je lastnika posestva Vitacel v Cundrovcu Jožeta Klemenčiča zaradi mučenja živali obsodilo na osem mesecev zapora.

Posestvo Vitacel je bilo nekoč ponos slovenskega kasaškega športa, čreda konj, tudi po več kot 300 jih je bilo, pa med najboljšimi in največjimi v Sloveniji in celo Evropi. Za konje je bilo v zlatih časih Vitacela vzorno poskrbljeno, a po letu 2010 se je podjetje začelo spopadati s finančnimi težavami, blokiranimi računi in številnimi upniki. Čreda se je z leti močno skrčila, večino živali so prodali, ob obisku veterinarske inšpekcije leta 2017 pa je bilo na posestvu le še 14 konj.

Inšpektorje so na Vitacel opozorili na veterinarski fakulteti, kjer so oktobra 2017 opravili obdukcijo enega od 4 žrebet, ki so pred tem poginila na posestvu. Ta je pokazala, da je bilo žrebe povsem shirano.

Sledil je obisk inšpektorice, ki je stanje na posestvu slikovito opisala kot hišo duhov. Konji, ki očitno niso imeli dovolj hrane, primanjkovalo pa jim je tudi sveže vode, so prosto tavali po 6 hektarjev velikem posestvu in med zapuščenimi stavbami. Veterinar, ki je konje pregledal, ko so bili ti že odvzeti in nameščeni v zavetišču v Orovi vasi, je njihovo rejno stanje ocenil za zelo slabo. Pri treh kobilah je zabeležil hudo atrofijo mišic, ena, Ana Pan Vita, pa je bila celo popolnoma shirana in v tako slabem zdravstvenem slabem stanju, da so jo morali kasneje uspavati. Očitno je bilo, da živali že dalj časa niso bile deležne ustrezne kovaške in veterinarske oskrbe – Ana Pan Vita je imela razklano in kar 25 cm dolgo kopito.

Klemenčičeva zagovornica Svetlana Vakanjac je že napovedala pritožbo, Klemenčič pa je celotno zadevo označil za zaroto in organizirano krajo konj.

Poleg Klemenčiča je bil na pol leta pogojne zaporne kazni obsojen tudi Franc Krošelj, ki je na posestvu opravljal vlogo oskrbnika konj.

Več prihodnji teden v Dolenjskem listu.

Boris Blaić