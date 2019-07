Potrdili dražje komunalne položnice

12.7.2019 | 15:00

Opozicijske stranke, ZZD, GAS, SD in SNS bodo včeraj sprejete podražitve komentirale na torkovi novinarski konferenci.

Novo mesto - Občinski svet MO Novo mesto je na včerajšnji seji med drugim potrdil nove cene štirih komunalnih storitev, zaradi česar bo od 1. septembra letos položnica za 4-člansko gospodinjstvo dražja za okoli 10 odst. oziroma dobrih pet evrov. Za podražitev je glasovalo 15 občinskih svetnikov in svetnic, proti jih je bilo 10.

Kot je pojasnil direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič ob seznanitvi s poslovnim poročilom tega javnega podjetja za lansko leto, so dolenjske občine v zadnjih štirih letih veliko investirale v vodovodno omrežje, kar je na komunali povzročilo porast stroška amortizacije oz. najemnine, in sicer za 1,2 milijona evrov letno. »To je fiksni strošek, na katerega komunala nima vpliva, saj s to infrastrukturo le upravlja, a gre za fiksni znesek, ki močno vpliva na ceno omrežnine,« je povedal Klemenčič. Podjetje je po njegovih besedah v lanskem letu v štirih od osmih občin zabeležilo negativni izid, a skupaj vendarle ustvarilo minimalni pozitivni izid v višini okoli 15.000 evrov.

Deset svetnikov je kljub pojasnilom s strani vodstva komunale in občinske uprave MO Novo mesto glasovalo proti podražitvi komunalnih storitev. Zmotila jih je tudi nagrada za direktorja Gregorja Klemenčiča, ki ima edini v podjetju individualno pogodbo o zaposlitvi in višjo plačo kot novomeški župan.

Glede novih cen je direktor dodal, da so v MO Novo mesto kljub omenjenih razlogom oz. višjim stroškom v zadnjih petih letih cene spreminjali le dvakrat: leta 2015 so znižali omrežnino na vodooskrbi in dvignili omrežnino na čiščenju odpadnih voda, lani pa se je omrežnina na vodooskrbi ponovno znižala, ob tem se je po njegovih besedah malenkostno povišal strošek zbiranja in odvoza odpadkov. Z včeraj potrjeno spremembo cen gre za višanje štirih komunalnih storitev, a sta tako Klemenčič kot Urška Ban z MO Novo mesto, ki je predlog predstavljala občinskemu svetu, zatrdila, da bodo tudi nove, višje cene v primerjavi z ostalimi pod državnim povprečjem oz. med najnižjimi v regiji in med mestnimi občinami. Kot omenjeno, bo povprečna 4-članska družina po novem plačevala dobrih pet evrov dražje komunalne položnice.

Poleg komunalnih položnic bodo s prihodnjim letom višje tudi nekatere položnice za grobnino.

»Nam se zdi neetično, da se cena za odpadke na današnji seji dviguje za 38 odst., po drugi strani pa se direktorju ob minimalnem dobičku izplačuje nagrada v višini šest tisoč evrov. Tega ne bom niti komentiral. Bi pa direktorja vprašal, koliko je komunala plačala iz naslova protizakonitega odpusta zaposlenih na komunali?« je med razpravo rekel Alojz Kobe (GAS), a odgovora ni dobil, saj postopki na sodišču še niso zaključeni. Matjaža Engla (SNS) je zmotilo kopičenje odpadkov v ZRC na Cikavi in smrad, a mu je direktor odgovoril, da gre je bil novomeški ZRC na Cikavi zgrajen pred desetletji in je bila količina odpadkov tedaj desetkrat manjša, omenil je še znane zaplete glede odjemalcev posameznih odpadkov, a da smrad ne prihaja iz ZRC, temveč sosednjega objekta.

»Ko sprejemamo katerikoli ukrep, ne smemo misliti le na povprečje, ampak tudi na najbolj ranljive skupine, ki jih s tem prizadenemo. Nekomu je pet evrov veliko. In dokler ima vodstvo na komunali višje plače kot na občini, jaz ne bi pristal na neke nagrade ali višje cene,« je glas proti podražitvi utemeljil Uroš Lubej, z njim so se strinjali tudi nekateri ostali svetniki, ki bi raje videli orhanitev obstoječih cen, če že nižanje ni mogoče. A je bilo več tistih, ki so poudarili, da je načrtovani dvig nujen in posledica boljše vodooskrbe ter spomnili na čase, ko je bilo treba tudi po 70 dni v letu zaradi motnosti vodo prekuhavati.

Občinski svet se je včeraj med drugim seznanil tudi s potekom projekta hidravličnih izboljšav, vse omenjene točke pa bodo na za torek napovedani novinarski konferenci komentirali predstavniki Zveze za Dolenjsko, GAS, SD in SNS.

O ostalih sprejetih sklepih, med drugimi načrtovani Šmihelski obvoznici, novi skupni občinski upravi s Stražo in Trebnjem, novih blokih v Velikih Brusnicih, dveh nadomestnih zobozdravstvenih kocesijah ipd., bomo poročali v tiskanih izdajah Dolenjskega lista.

M. Martinović