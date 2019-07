Na Dvoru imajo znova bankomat

12.7.2019 | 16:30

Trak so slovesno prerezali predsednik uprave Delavske Hranilnice Renato Založnik, žužemberški župan Jože Papež in Dvorjan Iztok Može.

Zadovoljni občani

Novi bankomat na Dvoru

Dvor - V sklopu praznovanja občinskega praznika so danes na Dvoru tudi uradno namenu predali novi bankomat. Trak so slovesno prerezali predsednik uprave Delavske Hranilnice Renato Založnik, žužemberški župan Jože Papež in Dvorjan Iztok Može, ki ima veliko zaslug, da imajo v kraju znova bankomat.

Ko je pred tremi leti Abanka odločila, da ukinja bankomat na eni od tamkajšnjih gostiln, so bili številni krajani nad tem razočarani. Vse od takrat je bila želja, predvsem pa potreba, da bi ga znova dobili. »Že v prvem tednu županovanja sem napel vse moči, da bi to uresničili, pri tem pa mi je precej pomagal Iztok Može,« je povedal župan.

Njihovi pobudi so prisluhnili v Delavski Hranilnici, v kateri so zadovoljni, da so skupaj z občino naredili nekaj dobrega za ljudi. »Po novem smo tudi največja slovenska banka. Zelo hitro rastemo, saj nam ljudje zaupajo. Mi želimo lokalni skupnosti tudi nekaj vračati. Gremo nasproti ljudem,« je po odprtju bankomata za naš časopis povedal Založnik.

Njihova poslovna mreža je ustrezno razvejana, vključuje pa 38 poslovalnic in 68 bankomatov. »Hranilnica uživa izjemno zaupanje komitentov, tako fizičnih kot tudi pravnih oseb. Konec leta 2018 je bilo v hranilnici tako odprtih že več kot 85 tisoč osebnih računov ter več kot 40 tisoč poslovnih računov,« so sporočili iz Delavske Hranilnice. Dodali so še, da ob odprtju bankomata na Dvoru hranilnica občanom žužemberške občine ponuja dodatno ugodnost. V posebni akciji do konca septembra nudi vse kredite brez stroškov odobritve, zato občane vabijo v najbližji poslovni enoti v Novem mestu.

»Bankomat je za nas velika pridobitev. Po gotovino nam tako ne bo treba več hoditi v Žužemberk ali v Stražo. V zadnjih treh letih, ko ga ni bilo, smo bili kar prikrajšani,« je povedala občanka Marta Novak.

Lani so v Žužemberku ostali še brez banke, zato si občina prizadeva, da bi jo znova pripeljali nazaj. Z vodstvom Delavske hranilnice so že imeli nekaj pogovorov o tem. Župan upa, da bodo ob praznovanju naslednjega občinskega praznika odprli njihovo poslovalnico. Bolj previden z napovedmi je bil Založnik, ki je odkrito dejal, da je danes to težko izpeljati. »Obstaja pa možnost, da mogoče enkrat ali dvakrat na teden z novomeške enote prišel uslužbenec, predvsem v smislu svetovanja komitentom, odpiranja računov, najema kreditov in podobno. O takšni kreditni, svetovalni oz. podjetniški pisarni pa bi se lahko pogovarjali,« je pojasnil.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija