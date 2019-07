FOTO: Najlepša krava je ...

12.7.2019 | 18:30

Blaž Sajovic (levo) in Barbara Zajc (desno) s svojima živalma, učitelji in starši.

Sevno, pri Novem mest - Na tukajšnji kmetijski šoli Grm so danes zaključili šesto mednarodno šolo mladih rejcev govedi, na kateri so 53 udeležencem predavali in jih tudi praktično poučevali predavatelji iz Nizozemske, Švice, Irske in Slovenije.

Mladi rejci iz vse Slovenije so se izobraževali vse od torka, danes pa so pokazali, česa vse so se naučili. Svoje živali so dopoldne temeljito pripravili za nastop in jih nato pokazali pred javnostjo v razstavnem ringu. Komisija je izbrala najlepše pripravljene ter najbolje vodene in predstavljene živali.

Marija Klopčič iz ljubljanske Biotehniške fakultete, ki je tudi strokovni vodja za črno-belo govejo pasmo v Sloveniji ter pobudnica in gonilna sila šole mladih rejcev, je vesela dobrega sodelovanja s šolo Grm in sploh dobrega vzdušja na dogodku. Kot je dejala, je med slušatelji šole precej dijakov novomeške in nakelske kmetijske šole, vmes so tudi študentje z omenjene fakultete. Pomembno je, da mnogi prihajajo s kmetij, ki jih bodo nekoč tudi prevzeli, kot zanimivost pa je povedala še, da nekateri slušatelji sploh ne prihajajo s kmetij.

V šoli se mladi rejci naučijo, kako delati z živalmi, kako z njimi ravnati v hlevu, jih voditi ter pripraviti in urediti za različne prireditve, kot so sejmi ali tekmovanja. Da jim vse to uspe v nekaj dneh, morajo biti kar pridni in vztrajni, navsezadnje so vsak dan vstajali že ob šestih zjutraj in dan zaključili ob desetih zvečer ali še pozneje.

Po koncu tekmovanja so razglasili tudi najboljšo ekipo, ki je bila najbolj uigrana, je najbolj skrbela za red in čistočo - to so bili fantje iz Litije.

Letošnjo mednarodno šolo mladih rejcev sta s sodelovanjem šolskega centra Grm pripravila oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete v Ljubljani in Društvo rejcev govedi črno-bele pasme v Sloveniji.

Štirje rejci, ki so se danes najbolje izkazali, so se s tem uvrstili tudi na mednarodno tekmovanje v italijanski Cremoni, ki bo konec oktobra, dvojica najboljših pa bo odpotovala tudi na decembrsko evropsko tekmovanje v Bruslju.

Voditi teličko včasih ni tako enostavno, kot se zdi.

Za rejca, ki je najbolje pripravil in vodil svojo žival pred javnostjo v tekmovalnem ringu so razglasili Blaža Sajevica, druga je bila Barbara Zajc in tretji Jakob Jesenšek. Med najmlajšimi udeleženci v kategoriji do 18 let se je najbolje odrezal dvanajstletni Anže Hrga. Poleg teh štirih je komisija s posebnim pokalom za najlepše pripravljeno žival (teličko) nagradila še Lano Fortuna, ki je sicer prvič sodelovala v šoli.

Besedilo in fotografije: B. Dušič Gornik

Galerija