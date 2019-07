Z vozilom na breg in na bok

12.7.2019 | 19:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Okoli ob 12.20 je v ulici Breg v Žužemberku vozilo zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na bok, poročajo dežurni z ReCO Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, voznika stabilizirali in prenesli iz vozila, vozilo postavili nazaj na kolesa, posuli in očistili razlite motorne tekočine ter odstranili vozilo. Voznik v nesreči ni bil huje poškodovan in so ga svojci sami odpeljali v novomeško bolnišnico.

Tudi iz brežiškega centra so danes reševalne ekipe le enkrat poslali na teren. Po 10. uri je občan v naselju Reštanj našel domačina, ki je nemočno ležal za vhodnimi vrati. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so vrata s strokovnim posegom odprli in s tem omogočili reševalcem NMP Krško nudenje prve pomoči. Reševalci so občana odpeljali v brežiško bolnišnico.

M. M.