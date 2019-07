Bo to konec Reciklarne? Kam s tonami še uporabnih reči?

13.7.2019 | 11:00

Polono Žalec in druge zaposlene v Reciklarni skrbi za prihodnost edinega novomeškega centra ponovne rabe. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V ponedeljek se je iztekel rok, do katerega bi morala trenutne prostore ob tržnici na Sokolski 8 po štirih letih zapustiti Reciklarna. Edini tukajšnji center ponovne rabe stvari z MO Novo mesto ni našel dogovora o podaljšanju najemne pogodbe, grozijo mu izvršbe in ogrožena je zaposlitev treh delavk. Je za vse skupaj res kriva le »usodna birokratska napaka« oz. za en dan zamujeni podpis najemne pogodbe?

Reciklarna je po štirih letih postala priljubljena trgovina rabljenih stvari, od pohištva in knjig do oblek in obutve, kar je mogoče kupiti za vsega nekaj evrov. Kot socialno podjetje jo prek svojega društva Rokoroki vodi Novomeščanka Polona Žalec, ki trenutno prek javnih del zaposluje eno delavko in še dve prek programa rehabilitacije na delovnem mestu s statusom invalida zaradi gluhote. Do pred kratkim so imeli tudi dve zaposlitvi prek študentske napotnice. Kot center ponovne rabe skrbijo, da od meščanov prevzamejo odslužene, a še uporabne predmete, jih po potrebi prenovijo in ponudijo novim lastnikom, namesto da bi končali na deponiji. Po njihovih izračunih tako samo mesečno »rešijo« tudi več kot tono stvari, ki – zahvaljujoč Reciklarni – niso postale smeti.

Društvo se financira prek razpisov in z novomeško občino je ob zagonu sklenilo pogodbo za triletni brezplačni najem prostorov na Sokolski 8, ki so pred tem nekaj let samevali. A ta pogodba se je s koncem lanskega leta iztekla in – kot so pojasnili v občinski službi za odnose z javnostmi – pravne podlage za njeno podaljšanje po zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih ni bilo več. Ker društvu v tem času ni uspelo pridobiti statusa okoljevarstvene organizacije, ki deluje v javnem interesu, so za tri mesece sklenili najemno pogodbo, kar je delovanje Reciklarne precej oslabilo.

»Prva tri leta je bil najem res brezplačen, a smo v zimskih mesecih plačevali tudi prek 800 evrov stroškov, saj so prostori dotrajani. Prenavljali smo jih po lastnih zmožnostih in dobro skrbeli zanje, z občino pa smo se potem dogovorili še za 400 evrov mesečne najemnine, saj je status na področju varstva okolja izjemno težko pridobiti,« dozdajšnje delovanje oriše Žalčeva, ki ne more skriti razočaranja nad nastalimi razmerami.

Ob tem prizna, da ni bila pozorna na datume izteka pogodbe (tj. konec marca), prav tako ni prejela nobenega opozorila občinskih služb in šele aprila, ko pogodbe z občino ni imela več, se je lotila iskanja rešitve. Sledil je tudi sestanek z novomeškim županom Gregorjem Macedonijem, a je bil žal neuspešen. »Po njegovih besedah takšne dejavnosti mesto ne potrebuje,« je povedala za Dolenjski list, podrobnosti pa javno ne želi razkriti.

Dejala je le, da mu je pojasnila, kako si Reciklarna tržne najemnine kot socialno podjetje ne more privoščiti, še isti dan pa naj bi župan izdal sklep o zaračunavanju uporabnine teh prostorov v višini dobrih 1.700 evrov. In to že z aprilom. »Do konca junija so imeli tako nekaj več kot 4.800 zapadlih neplačanih obveznosti,« so glede dolgov odgovorili na občini, Žalčeva pa pojasni: »Najemnino in stroške smo, dokler smo imeli pogodbo, plačevali, zdaj pa nas terjajo in nam grozijo z izvršbami za to že od aprila naprej zaračunano uporabnino.«

Iz občinske službe za odnose z javnostmi so večkrat poudarili, da so z društvom iskali več rešitev, a da so trenutno vse pravne možnosti izčrpali. Občina je namreč kmalu po izteku najemne pogodbe objavila poziv za oddajo omenjenih prostorov in hkrati zahtevala plačilo varščine v višini omenjene uporabnine. Nanj se je po naših podatkih prijavila le Reciklarna, a s pripisom, da varščine ne morejo plačati, zato je niso izbrali. Na ponovljenem, tj. drugem takšnem pozivu so omenjeni pogoj omilili in prijava Reciklarne je bila ob koncu maja ugodno rešena. »To je bilo 24. maja, a sem spregledala določilo, da mora biti nova pogodba sklenjena do 10. junija. Kot kaže, sem tu naredila »usodno« napako, saj sem obvestilo o prejeti pogodbi dobila šele na dan, ko bi morala biti že podpisana. Ko sem poklicala na občino in jih obvestila o zamudi oz. želela povedati, da jo bom podpisala naslednji dan, pa so mi rekli, da ne morem več. Že čez nekaj dni, torej preteklo sredo, pa sem dobila obvestilo, da moram prostore izprazniti v štirih dneh, torej do tega ponedeljka,« je povedala vodja centra.

Občino je nato obvestila, da se v tako kratkem času ne morejo izseliti, in prosila za podaljšanje roka, a odgovora še nima. »Skrajna možnost je prek sodnega izvršitelja, za kar imamo s 1. julijem pravnomočne pogoje. Želimo si, da najemniki prostore izpraznijo prej, ker ta izvršba zahteva nov postopek in ker nenazadnje predstavlja tudi dodaten strošek za najemnike,« so glede takojšnje izselitve odgovorili na občini. Ob tem so dodali, da so bili prostori Reciklarni že pred leti ponujeni samo v začasno rabo, saj jih namerava občina prenoviti v sklopu začrtane obnove tržnice oz. projekta, ki že leta stoji zaradi sodnega spora glede gradbenega dovoljenja. Hkrati poudarjajo, da si želijo na Sokolski 8 tudi začasnih najemnikov oz. da omenjeni prostori ne bi bili vnovič prazni; nekaj interesentov menda že imajo. Drugih oz. nadomestnih prostorov za Reciklarno pa nimajo. »Občina ne razpolaga s takšnimi prostori, pomagamo pa pri plačevanju najemnine in programih društev, kamor se lahko prijavi tudi Reciklarna. Po izselitvi bo verjetno sledil nov poziv za najem,« so še odgovorili in dodali, da društvu Rokoroki pomagajo s sofinanciranjem dela plače ene javne delavke.

»Hvalijo se s projektom Kemso, prek katerega iz zbrane embalaže kupujejo higienske robčke. To je dobro, ampak to je recikliranje, le eno izmed področij skrbi za okolje. Centri ponovne rabe so druga, višja raven, saj preprečimo, da stvar sploh postane odpadek. In to je del naše trajnostne strategije, zato res ne razumem, zakaj bi nekoč takšen center na novo vzpostavljali in zanj porabili nemalo denarja, namesto da podprejo že obstoječo Reciklarno, ki jih skoraj nič ne stane,« se še sprašuje Žalčeva, ki trenutno išče skladišče za hrambo vsaj dela artiklov. Ob tem k obisku še bolj vabijo kupce, da bo čim manj še uporabnih stvari končalo v zabojnikih zbirno-reciklažnega centra na Cikavi.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista z dne, 4. julij 2019. V aktualni, 28. številki pa je objavljen še popravek, ki smo ga prejeli z MO Novo mesto in ga objavljamo spodaj:

V prispevku »Kam s tonami še uporabnih reči?« sta bili objavljeni neresnični informaciji glede vloge župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija pri iskanju prostorskih rešitev socialnega podjetja Reciklarna.

Izjava Polone Žalec: »Po njegovih (županovih) besedah takšne dejavnosti mesto ne potrebuje,« ne drži, saj župan česa podobnega nikoli ni izrekel. Župan si je skupaj s sodelavci občinske uprave vseskozi prizadeval za ohranitev Reciklarne na tej lokaciji. Seveda ob spoštovanju zakonskih predpisov in ustrezni uporabi prostorov.

Prav tako ne drži navedba, da je bil sestanek z županom glede prostorov Reciklarne neuspešen. Rezultat sestanka je bila ponovitev razpisa za najem teh prostorov. Nanj se je omenjeno podjetje prijavilo in bilo s strani Mestne občine Novo mesto izbrano za najem. Kljub temu, da so bili pogoji najema jasno določeni že v razpisu, pa nato do podpisa pogodbe s strani Reciklarne ni prišlo.

Urban Kramar, Odnosi z javnostmi MONM

Mirjana Martinović

Galerija