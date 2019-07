O mladih in kulturi

13.7.2019 | 13:10

Na okrogli mizi je sodelovalo pet gostov.

Metlika - V okviru 13. Tedna kulture na placu, ki od ponedeljka do jutri poteka v starem metliškem mestnem jedru, je KUD Plac, ki je organizator prireditve, pripravil okroglo mizo, ki jo je naslovil z Ekskurz v diskurz. To je bila prva okrogla miza v okviru Tedna kulture na placu, organizirali pa so jo, ker KUD Plac letos praznuje 15 let delovanja, a tudi zato, ker so v društvu želeli izvedeti, kakšen odnos imajo nekatere ustanove v občini do kulture in mladine.

V pogovoru, ki sta ga vodila Jaka Virant in Valentina Rajakovič, so sodelovali metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič, predsednica sveta mestne skupnosti Metlika Alenka Tomašič, vodja Mladinskega centra Metlika Gregor Jevšček, direktorica Zavoda Metlika dr. Marjetka Pezdirc in direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek. Razpravljavci so menili, da sta vloga in pomen KUD Plac v občini tako na področju kulture kot mladinskega dela zelo pomembna. Strinjali pa so se, da bi vse tri belokranjske občine morale sprejeti enotno mladinsko strategijo ter oblikovati močno in aktivno mladinsko telo. Metliška občina pa bi se morala potruditi za certifikat Mladim prijazna občina. Nekaj pogojev za certifikat že izpolnjuje, seveda pa ni dovolj, da postane prijazna mladim zgolj na papirju, ampak da se ta prijaznost udejanja tudi v praksi.

Mladi velikokrat menijo, da niso dovolj vključeni v delo v družbi in v odločanje, vendar so jim sodelujoči na okrogli mizi položili na srce, naj se tudi sami bolj vključujejo v družbo, kajti če hočejo spremembe, morajo biti tudi sami del teh sprememb. Pomembna sta torej dialog in sodelovanje, ne pa zgolj postavljanje vprašanj, kaj bo neka ustanova naredila za mlade.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

