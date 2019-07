S prenovljeno cesto do boljše povezanosti med krajema

13.7.2019 | 09:00

Trak so ob odprtju ceste, ki povezuje Žvirče in Ambrus prerezali: Urban Boben, žužemberški župan Jože Papež, Gordana Grahek z Direkcije za infrastrukturo in ivanški župan Dušan Strnad.

Prenovljena cesta je tudi bolj varna.

Odprtja so se udeležili številni prebivalci Žvirč.

Žvirče - »Ta cesta je za nas izrednega pomena, kajti povezuje nas z občino Ivančna Gorica in je najbližja pot do Ljubljane. V preteklosti, ko še ni bila asfaltirana, jo ljudje niso tako pogosto uporabljali kot danes,« je včeraj, ko so tudi uradno namenu predali prenovljeno državno cesto Žvirče-Ambrus, dejal domačin Urban Boben.

V preteklosti je bila želja prebivalcev tako Žvirč kot tudi Ambrusa, da bi uredili okoli pet kilometrski odsek, ki je bil pred tem v makadamski izvedbi, kajti po vsakem večjem neurju je bila cesta v slabem stanju. Ivanški župan Dušan Strnad je dejal, da so ga ljudje, ko je vstopil v lokalno politiko, pogosto spraševali, kdaj bo na vrsto prišla obnova te ceste, ki deloma poteka tudi po njihovi občini. Kot pravi, sta z nekdanjim županom Žužemberka Francem Škufco pritiskala na državo in pred leti so vendarle začeli z deli. »Rezultat je prišel nekoliko kasneje, kot sva oba pričakovala, a danes smo lahko toliko bolj veseli, da nam je uspelo,« je še dodal. Žužemberški župan Jože Papež se je zahvalil domačinom Žvirč za njihovo potrpljenje v času gradnje in vse spomnil na varno vožnjo v prometu.

Vrednost celotne investicije je bila nekaj več kot 1,5 milijona evrov, prenova pa je potekala v treh fazah. S prvo so zaključili leta 2015, z drugo 2017, z zadnjo pa konec maja letos. Poleg samega cestišča so uredili tudi odvodnjavanje ter poskrbeli za ustrezno prometno signalizacijo in na nekaterih mestih namestili tudi ograje, je povedala Gordana Grahek z Direkcije za infrastrukturo. Žužemberški župan upa, da se bo direkcija v prihodnjih letih lotila še ureditve križišča na Žvirčah.

Besedilo in fotografije: R. N.

