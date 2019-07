Poškodovala pri športnih aktivnostih

Včeraj ob 19.08 se je v naselju Dobe, občina Kostanjevica na Krki, pri športnih aktivnostih poškodovala občanka. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so jo oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico so sporočili z regijskega centra za obveščanje.

Odprli vrata

Ob 18.32 so na Kolodvorski ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem NMP Krško, da so oskrbeli osebo, so še dodali.

Zapora ceste

Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo obvešča o popolni zapori regionalne ceste Breg–Sevnica–Brestanica. Cesta bo zaradi obnove nivojskih prehodov čez železniško progo zaprta do ponedeljka popoldan.

