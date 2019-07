Pridi zvečer na grad tudi za otroke

13.7.2019 | 10:00

Otroci so dodobra napolnili grajsko dvorišče.

Metlika - Sinoči se je znova izkazalo, kako prav so se odločili organizatorji metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad, ko so v okviru prireditev otrokom in mladini namesto filmskih predstav ponudili predstave na grajskem dvorišču. Včeraj je bila prva od treh v letošnjem poletju, ogledalo pa si jo je polno dvorišče večinoma mladih obiskovalcev.

V operi za otroke Rdeča kapica sta nastopila Eva Černe in Klemen Torkar. V predstavi z nekoliko spremenjenim koncem, saj volk ni pojedel babice in Rdeče kapice, ampak je Rdeča kapica volka podučila o zdravem prehranjevanju in postala sta najboljša prijatelja, so kot statisti sodelovali tudi otroci, ki so si ogledali predstavo. Za otroke bosta na grajskem dvorišču še dve predstavi in sicer v petek, 26. julija, čarovniško-cirkuška predstava ter v petek, 16. avgusta, Muca Maca in maček Muri. Obe se bosta začeli ob 19. uri.

Jutri, 14. julija, pa bo ob 21. uri na grajskem dvorišču koncert priznane brazilske pevke in igralke Denise Dantas, ki bo pričarala košček Brazilije in Sredozemlja.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

Galerija