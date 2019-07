Na Hinjah odprli knjižnico

13.7.2019 | 12:00

V knjižnici na Hinjah si je mogoče izposoditi knjige za poletno branje.

Trak od odprtju knjižnice sta prerezala župan Jože Papež in predsednik KS Hinje Uroš Nose.

Hinje - V prostorih krajevne skupnosti Hinje, ki je edina krajevna skupnost v občini Žužemberk, so včeraj odprli krajevno knjižnico. V njej je okoli 2.000 enot gradiva, knjige pa so glede na tematiko skrbno razvrščene po policah glede. Ob tej priložnosti so pripravili kratek kulturni program, trak pa sta slovesno prerezala žužemberški župan Jože Papež in predsednik KS Hinje Uroš Nose.

Ideja o vzpostavitvi knjižnice na Hinjah je tlela že nekaj časa, a pred meseci so jo tudi uresničili. »Večino knjig je vaščan Miha Papež pripeljal iz Doma starejših občanov Vič Rudnik, kjer so pred leti prenavljali knjižnico. Nekaj let so čakale v gasilnem domu, nato pa smo dobili idejo, da bi s temi odpisanimi knjigami uredili knjižnico,« je povedala nekdanja predsednica KS Hinje Barbara Mavrin.

Predlog je podprla tudi občina, ki je prispevala denar za obnovo prostorov ter ureditev polic. »To je zelo pomembno za ta kraj in okolico. Na tem območju občine je veliko vasi, imajo tudi osnovno šola, zato je dobro, da obstaja tudi krajevna knjižnica, ki bo prispevala k še večjemu dvigu bralne kulture,« je dejal žužemberški župan, ki je ob tej priložnosti predsedniku KS Hinje podaril tudi eno knjigo domače pisateljice in pesnice Magde Kastelic Hočevar.

Urnik knjižnice še ni natančno določen, a kot se nagibajo v KS Hinje, bi bila odprta vsaj v nedeljo dopoldan, ko ljudje hodijo v bližnjo cerkev k maši. Nadejajo se, da bodo police v naslednjih mesecih še popolnili, zato bodo veseli vsake podarjene knjige.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija