Prijateljstvo jih je povezalo

13.7.2019 | 18:15

Na prireditvi je nastopila tudi mlada tamburašica Manca Japelj.

Semič - Pred leti so začeli v Semiču s Poletnimi večeri pred Kulturnim centrom, s katerimi želijo nekoliko razgibati poletno mrtvilo v kraju. Včeraj zvečer so zaključili prvi del letošnjih večerov. Prireditev, ki so ji dali naslov Prijateljstvo nas povezuje, je združila glasbo, recitiranje in medgeneracijsko sodelovanje. V goste so povabili tudi prebivalce sosednjih občin, ker pa je grozil dež, so tokrat zelo dobro obiskan dogodek preselili v avlo Kulturnega centra.

Duša tokratne prireditve je bila neumorna Sonja Albina Štraus, ki ji je pri povezovanju prireditve pomagal mladi Anže Banovec. Sicer pa je zapel ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika. Nastopile so recitatorke Minka Pečavar, Micka Tomažin in Anica Volf iz Dolenjskih Toplic, ki jih je predstavila Milica Lukšič. Pa recitatorka Jožica Černe in mlada tamburašica Manca Japelj. Albina Pašič ter Milan in Sonja Albina Štraus so zaigrali v skeču Ženske gremo po svoje, Stane Golobič pa se je pogovarjal z vedno iskrivim Slavkom Pavlakovičem. Prireditev je na koncu zašpilila hudomušna Jana Draganjac.

Drugi del Poletnih večerom pred Kulturnim centrom se bo nadaljeval 23. avgusta.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

