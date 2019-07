S sodobnim vrtcem uresničili dolgoletno željo

13.7.2019 | 16:00

Novi vrtec v Žužemberku

Ravnateljica OŠ Žužemberk Mira Kovač

Prostori vrtca so svetli in prostorni.

Žužemberk - V okviru praznovanja občinskega praznika so danes dopoldan v Žužemberku odprli 9-oddelčni vrtec Sonček, ki je eden najbolj sodobnih v okolici, zato so prepričani, da se bodo otroci in zaposleni v njem dobro počutili. Naložba je bila vredna 3,1 milijona evrov, približno 570.000 evrov so dobili od Ekosklada, preostalo pa bo šlo iz občinskega proračuna.

»To je velika pridobitev za otroke, za delavce šole, za vzgojiteljice in tudi sam kraj,« je ob odprtju novih prostorov dejala Mira Kovač, ravnateljica Osnovne šole Žužemberk, pod okriljem katere deluje vrtec. Občina se je gradnje lotila lani, novi vrtec pa so zgradili na mestu, kjer je bil pred tem stari 3-oddelčni vrtec, ki je bil dotrajan in energetsko izjemno potraten.

Predšolska vzgoja v Žužemberku trenutno poteka na različnih lokacijah, z novim šolskim letom pa bodo vsi oddelki združeni pod eno streho. Po besedah ravnateljice bo septembra v osmih oddelkih 136 otrok, marca pa bodo odprli še deveti oddelek, s katerimi bodo predšolsko varstvo zagotovili še dvanajstim malčkom, ki bodo med letom izpolnili starostni pogoj.

Žužemberški župan Jože Papež je izpostavil, da so prostori novega vrtca svetli in za 10 odstotkov večji, kot predvidevajo normativi. »Pogoji za delo so več kot odlični,« je prepričan. Dodal je še, da bodo v kratkem začeli graditi tudi dodatnih dvanajst parkirnih mest, ki bodo vkopana v zemljo. Nad njimi bo zelenica, s katerimi bodo na ta način tudi povečali igralne površine za otroke.

Za zaupanje se je občini zahvalil tudi Drago Muhič, direktor podjetja GPI Tehnika, ki so ga izbrali za izvajalca del. »Za nas je izgradnja tega vrtca velika referenca. Zgrajen je po sodobni tehnologiji lesenih križno vezanih plošč in je energetsko izredno varčen. Otroci bodo v njem uživali, naj vam bo ta vrtec drugi dom.«

Slovesnosti se je med drugim udeležil tudi nekdanji župan Franc Škufca, nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle, pa tudi mag. Andreja Čuk z novomeške enote Zavoda RS za šolstvo, ki je dejala: »Vesela sem, da je tudi naš zavod del vaše vesele zgodbe, ko odpirate nove prostore vrtca, domovanja otroških sanj. V današnjem času so temeljni izzivi, kako vzgajati in za prihodnost opremiti otroke, ki bodo živeli v drugačnem svetu, kot ga poznamo danes. Otroke, ki bodo znali po svetu hoditi z odprtimi očmi, stopiti izven okvirjev, ki bodo verjeli vase in živeli tukaj in zdaj.« Dodala je še, da je predšolska vzgoja uspešna, ko starši in vrtec dobro sodelujejo, si pomagajo in sledijo istemu cilju.

Ob odprtju novega vrtca so pripravili bogat kulturni program, po slovesnem prerezu traku pa je sledil še ogled prostorov.

Besedilo in fotografije: R. N.

