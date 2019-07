Zapeljala in izsiljevala

14.7.2019 | 09:30

Meho Kuletić in Rolanda Hočevar sta priznala izsiljevanje. (Foto: B. B.)

Krško, Trebnje - Trebanjca Rolanda Hočevar in Meho Kuletić sta na okrožnem sodišču v Krškem priznala kaznivo dejanje izsiljevanja, nato pa s sodišča odkorakala s pogojno zaporno kaznijo in 600 urami dela v splošno korist.

Avgusta 2017 je Rolanda Hočevar v dogovoru s partnerjem Mehom Kuletićem, s katerim ima dva mladoletna otroka, po družbenem omrežju Facebook navezala stik z moškim z območja Dobove. Začela sta si dopisovati in kmalu dobivati na Čatežu, v Novem mestu in Trebnjem, pri čemer je Hočevarjeva ves čas dajala vtis, da ji je moški všeč. Na teh srečanjih ga je z različnimi izgovori prosila za denar, ki ji ga je ta nekaj časa tudi dajal. Skupaj ji je tako izročil več kot 800 evrov.

Sredi avgusta ga je Hočevarjeva pod pretvezo, da potrebuje denar za odvetnika, in z lažno obljubo, da bosta imela spolne odnose, povabila v svoje stanovanje v Trebnjem. A tam se je romantika hitro končala. Moški se je po navodilih Hočevarjeve slekel do spodnjic in čakal, da se ženska vrne v sobo, ko se je tam nenadoma pojavil Kuletić. Nesrečnemu zaljubljencu se je predstavil kot Rolandin mož Miha, mu povedal, da je predhodno dogajanje v sobi posnel s kamero mobilnega telefona, kar da ga bo še drago stalo.

Kuletić je moškemu zagrozil, da bo njegov posnetek v spodnjicah javno objavil, zato mu je ta v strahu za svojo čast in dobro ime najprej izročil svoj mobilni telefon, potem pa sta s Kuletićem odšla še do bližnjega bankomata, kjer je izigrani moški dvignil 100 in malo pozneje še 300 evrov in jih izročil Kuletiću. Ta mu je takoj povedal, da zadeva s tem še ni končana, in mu čez nekaj dni res poslal SMS, v katerem je od moškega zahteval še dodatnih 200 oz. 150 evrov.

Oškodovanec mu je pojasnil, da denarja nima, nato je od Kuletića prejel še grozilno sporočilo, da bo prišel do njega v Dobovo, pogledat, kako mu gre. Dan pozneje je moški izsiljevanje prijavil policiji, ki je začela dejanje preiskovati. Preiskava je potrdila, da sta se izsiljevalca na svoje početje dobro pripravila in si razdelila vloge, edini namen zbližanja z oškodovancem pa je bila pridobitev protipravne premoženjske koristi, je na predobravnavnem naroku povedal državni tožilec Bogdan Matjašič.

Izsiljevalcema, ki sta bila v preteklosti že obsojena zaradi premoženjskih deliktov (tatvine, goljufija), je tožilec v zameno za priznanje krivde ponudil razmeroma blage kazni – Kuletiću 10-mesečno zaporno kazen, ki jo bo lahko odslužil s 600 urami dela v splošno korist, in 500 evrov denarne kazni; Hočevarjevi, ki ima nekoliko manj obsežno kazensko kartoteko, pa pogojno zaporno kazen v trajanju 10 mesecev v preizkusni dobi petih let, v roku dveh mesecev po sodbi pa bo morala oškodovancu vrniti tudi 550 evrov nastale škode.

Kuletić in Hočevarjeva sta krivdo priznala, kazen, ki jo je predlagal tožilec, pa je sodnik Gojmir Pešec nato le še potrdil. Kuletiću in Hočevarjevi je tudi povedal, da se mu zdi tožilčev predlog razmeroma blag in da je to zanju zadnja pogojna oz. mila obsodba: »To je bila zadnja možnost, naslednjič je ne bo več.«

Članek je bil 20. junija objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić