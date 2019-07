Temelj je klasika, potem pa domišljija in improvizacija

14.7.2019 | 12:00

Nina Pečar z udeleženci delavnice Komu zveni?

Novo mesto - S sinočnjim koncertom udeležencev, ki so se jim pridružili Anja Pavlin in Jan Medle iz Tretjega kanuja ter Gal Gjurin, so se končale prve glasbene delavnice Komu zveni, namenjene mladim glasbenikom, ki si želijo s svojim glasbilom početi še kaj drugega, kot nanj igrati, kar preberejo v notah.

Idejo za glasbene delavnice, na katerih bi mlade in morda tudi starejše učence učila kreativnosti in improvizacije, s čimer se v glasbenih šolah učenci praviloma ne srečujejo, je vsestranska glasbenica in slikarka Nina Pečar dobila pozimi, ko je nameravala za pol leta oditi v tujino, a so ji ti načrti padli v vodo. Na pomoč ji je priskočila neutrudna novomeška glasbenica Anja Pavlin in prve delavnice so uspele. Nina pravi, da sta imeli za priprave na voljo premalo časa, tako da so se nanje prijavili le štirje učenci.

"Moja želja je bila, da dobim v delavnico otroke, ki obiskujejo glasbeno šolo, kjer pridobivajo klasično glasbeno izobrazbo in do sedaj še niso prišli v stik z improvizacijo. Želela sem jim odpreti nov svet. In prav take otroke sem dobila. Prišli so učenci različne starosti z različnimi ravnmi znanja in različnimi usmeritvami. Večina dela je potekala v skupini, imeli pa smo tudi individualne vaje, lotevali smo se različnih zvrsti glasbe od klasike do jazza in popa. Not praktično nismo uporabljali. Vzeli smo del neke klasične skladbe, ki sem jim ga razložila, da so ga razumeli, potem pa smo se z njim poigrali, dodajali harmonije in na temo improvizirali," navdušeno pove Nina Pečar, po osnovni glasbeni izobrazbi violinistka, ki se je z improvizacijo po končani nižji glasbeni šoli v Novem mestu, konservatoriju in kasneje akademiji za glasbo z improvizacijo srečala šele pri jazzu.

Otroci so v delavnicah poleg inštrumentov, ki se jih učijo v glasbeni šoli, v delavnicah v roke dobili tudi druga glasbila, tako se je na primer pianistka naučila igrati na ukulele, drugi pianist pa je igral na ksilofon. Za zaključni koncert so se lotili različnih zvrsti glasbe od klasike do popa, zložili dve svoji skladbi in pripravili priredbi popevk, pri katerih so se jim ne odru pridružili tudi avtorji.

"Različne zvrsti glasbe so si precej bližje, kot si mislimo. Temelj vsega je klasika in dobra tehnika. Prvi dan sem mislila, da ne bo šlo, potem je pa steklo in vsak dan je bilo bolje. Uživali smo," o prvih delavnicah Komu zveni? pravi Nina Pečar, ki ne misli čakati na prihodnje leto, ampak želi vsaj enodnevne delavnice pripraviti že jeseni tako v Novem mestu kot tudi v Ljubljani, njena želja pa je, da bi se z učenci srečevala redno.

Simon Širec

V okviru delavnic so v petek zvečer pripravili tudi koncert novomeškega saksofonista Simona Širca, ki je v goste povabil še nekatere druge predvsem novomeške glasbenike - kitarista Primoža Hudoklina, pevki Majo Pavkovič in Katjo Brcar ter saksofonista Filipa Derganca in Lana Zirkelbacha, predstavil skladbe s svoje plošče Theatre music in še nekatere druge. "Zdaj vam bom zaigral eno skladbo, ki je ni na plošči in tudi posneta ni, a obstaja. Je v njej nekaj napak, ampak jo bom vseeno zaigral," je dejal in pravilno zaigral tudi vse napake, ki jih ni nihče slišal. Simon Širec se je udeležencem delavnic pridružil tudi kot mentor.

I. Vidmar

Galerija