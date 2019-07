Nežki Primc naziv častna občanka

14.7.2019 | 11:10

Z leve proti desni: Silvestra Papež, Anton Urbančič, Nežka Primc ter Stanka in Stanko Novinc

Minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič

Žužemberški župan Jože Papež in županja občine Čachtice Erika Ondrejkova sta takole podpisala listino o pobratenju.

Žužemberk - Praznovanje občinskega praznika občine Žužemberk je s sinočnjo slovesnostjo, na kateri so podelili letošnja priznanja, doživelo vrhunec. Naziv častna občanka je prejela Nežka Primc z Dvora, ki je s svojim delovanjem za skupno dobro pomembno vplivala na razvoj občine.

»V 21-letnem obstoju občine je delovala na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter pri obnovi porušene cerkve in župnišča. S sposobnostjo, prodornostjo, močjo povezovanja, prepričanostjo, da dela dobro za vse in neomajno vero, je ustvarila trajne vrednote, ki so zaznamovale njeno življenjsko pot,« so zapisali v obrazložitvi nagrade. Kot članica občinskega sveta občine Novo mesto je bila zaslužna za obnovo državne ceste Dvor-Soteska, aktivno je bila vključena v delo nekdanje krajevne skupnosti Dvor, delovala pa je tudi v Kulturnem društvu Dvor in bila članica uredniškega odbora glasila Fužina, predhodnika zdajšnjega občinskega glasila. »V letih svoje jeseni si še vedno vzame čas in na najmlajše, ki obiskujejo veronauk, prenaša svoje znanje, izkušnje in navezanost na domače kraje,« so še navedli.

Zlati grb občine sta prejela zakonca Stanka in Stanko Novinc iz Prepreč, ki sta pred več kot tremi desetletji stopila na pot samostojnega podjetništva. S širjenjem dejavnosti so z leti postali prostori v lastni hiši premajhni, zato sta se odločila za nakup prostorov nekdanje Železarne Dvor, v katerih sta med drugim uredila tudi železo-livarski muzej ter Edukacijski in produktni center in na ta način poskrbela za ohranjanje umetniške in tehnične kulturne dediščine. »Zakonca Novinc sta kljub poslovnim izzivom, ki jih ob vedno bolj zaostreni konkurenci prav gotovo ne manjka, ohranila občutek za vrednote, ki jih ni mogoče meriti zgolj z denarjem. Z njunim delom in ustvarjalnimi dosežki sta se občina Žužemberk in Dvor z velikim črkami zapisala na zemljevid Slovenije,« so zapisali v obrazložitvi.

Srebrni grb je prejela Silvestra Papež iz Šmihela pri Žužemberku, ki je kar 28 let, vse do letošnjega februarja, vodila tamkajšnji Krajevni odbor Rdečega križa. V vseh teh letih je sodelovala v številnih solidarnostnih akcijah, odlikuje jo nesebična skrb ter občutek za starejše in socialno šibkejše družine. Leta 2002 je od revije Naša žena kot dobrotnica leta prejela priznanje Zlati golobček.

Bronasti grb pa sta župan Jože Papež in predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik podelila Antonu Urbančiču iz Srednjega Lipovca, ki je bil eden izmed ustanoviteljev gasilskega društva v Ajdovcu in pobudnik delovnih akcij v fari. Vedno se je zavzemal za dobrobit vseh.

Poleg tega so podelili še pisni priznanje občine, ki sta ju prejela ravnatelj OŠ Prevole Draženko Šolaja in Mešani pevski zbor Dvor, zahvalo občine je dobili Albin Ljubo Jarc, pisno priznanje župana pa so prejeli Igor Grum, Matjaž Kužnik in Branislav Zaman.

LISTINA O POBRATENJU

Župan se je ob tej priložnosti ozrl v preteklost in izpostavil dogodke, ki zaznamujejo letošnje praznovanje občinskega praznika. Spomnil je, da so pred dnevi odprli bankomat na Dvoru, namenu predali državno cesto, ki povezuje Žvirče in Ambrus, odprli prostore knjižnice na Hinjah, včeraj pa tudi novi vrtec v Žužemberku. »V nadaljevanju leta sledi še položitev temeljnega kamna za prenovo območja Auerspergove železarne, dokončanje ceste skozi Dvor in odprtje ceste Boršt-Veliki Lipovec. Vsekakor pa je prioriteta zaključek primarnega suhokranjskega vodovoda in začetek gradnje sekundarnih vodov,« je dejal. Ob tem je vse občane pozval k sodelovanju in povezovanju, kajti le to lahko po njegovih besedah prinese napredek.

Slavnostni gost prireditve je bil minister za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztok Purič, ki je dejal, da bogata kulturna dediščina in številne uspešne investicije v občini, nakazujejo na to, da Suhokranjci znajo stopiti skupaj in na ta način oblikujejo svojo prihodnost. Tudi sam je izpostavil gradnjo suhokranjskega vodovoda, za katerega je bilo namenjenih okoli 21 milijonov evrov. »Tisto, kar vam še manjka, smo v razgovorih z županom skušali rešiti. Nekaj bo že v tem letu, nekaj pa nam ostane še za naslednje leto. Drug pomemben projekt povezan z evropskimi sredstvi je Auerspergova železarna. Tudi tu nastaja nekaj problemov, zlasti finančne narave. Nič novega, boste dejali. Tudi obljube včasih terjajo, da se jih uresniči. Mislim, da jih bomo s skupnimi napori realizirali.«

Minister je v svojem govoru izpostavil tudi naslednjo finančno perspektivo pri črpanju evropskih sredstev, ki zajema obdobje od leta 2021 do leta 2027. »Zavedamo se, da bo glede na stopnjo države teh sredstev nekoliko manj. A želim poudariti, da odpiramo odprt dialog lokalnih skupnosti z državo. Mislim, da je to v preteklosti primanjkovalo.«

Na koncu prireditve sta žužemberški župan in županja slovaške občine Čachtice Erika Ondrejkova podpisala listino o pobratenju, s katero želijo med krajema še utrditi povezovanje in sodelovanje na različnih področjih.

Besedilo in fotografije: R. N.

