FOTO: Srednjeveški dan na žužemberškem gradu

15.7.2019 | 08:00

Plesni nastop domačega reda Seisenbergensis Tumultus

Slovaška skupina Trnavska kampania je predstavila viteške veščine.

Dacar je takole po stojnicah pobral svoj davek.

Žužemberk - Suhokranjci se radi pohvalijo, da pri njih čas teče drugače. In res, včeraj so kolo časa zavrteli nazaj v srednji vek, saj so se med grajskimi zidovi mogočnega žužemberškega gradu sprehajale grajske gospodične, vitezi in drugi, manjkal ni niti dvorski norček, odmevala je srednjeveška glasba, pred gradom pa so na srednjeveški tržnici na veliko trgovali.

Z enaindvajsetim srednjeveškim dnevom, ki ga pod okriljem Turističnega društva Suha krajina in občine soustvarja množica lokalnih društev in prostovoljcev, so ponovno skušali orisati takratno življenje na gradu, obenem pa so tudi poudarili pomembnost kraja v tistem času. »Žužemberk je bil takrat eden izmed najpomembnejših krajev v Suhi krajini, ki se je že od leta 1324 ponašal z deželnim sodiščem, ki je imelo pravico izreči smrtno obsodbo. To nakazuje na njegovo visoko stopnjo samostojnosti,« je dejal predsednik suhokranjskega turističnega društva Vlado Kostevc.

Letos so gostili devetnajst domačih in tujih skupin, ki so med drugim prikazale srednjeveške plese, tudi ples z meči, še posebej mlajši so uživali ob mečevanju vitezov, zelo razburljiv je bil lokostrelski turnir v grajskem jarku, dacar je po stojnicah pobral svoj davek, seveda ni manjkala srednjeveška glasba, za vragolije je poskrbel teater Cizamo …

Čeprav se je sredi popoldneva močno ulilo, to ni pregnalo številnih obiskovalcev, ki so odkrivali kotičke žužemberškega gradu. Na voljo je bila celo vedeževalka. Prireditelji tudi letos niso pozabili na najmlajše, ki so lahko ustvarjali v otroškem kotičku, najbolj pogumni pa so se lahko podali na raziskovanje grajske učne poti. Zaključni nastop je pripadel slovaški skupini Trnavska kampania, ki je znova poskrbela za nepozabno doživetje. Kostevc je še izpostavil, da se žužemberški srednjeveški dan ponaša z najdaljšo tradicijo v državi.

Zvečer je sledila zabava s skupino Kontrabant, Trški dnevi pa se bodo zaključili danes s spominsko ura, posvečeni Rozaliji Sršen oz. Zalli Zarana, prvi slovenski zvezdi v meki ameriške filmske industrije, ki je bila rojena v Žužemberku.

Besedilo in fotografije: R. N.

