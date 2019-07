Telička padla v vodnjak

15.7.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.57 uri je v Zagradu pri Otočcu, občina Novo mesto, telička padla v vodnjak. Gasilci PGD Otočec in GRC Novo mesto so iz vodnjaka izčrpali vodo, s tehničnim posegom povečali odprtino in z vrvno tehniko potegnili nepoškodovano žival iz vodnjaka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu Pavičiči.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS na izvodu PROTI GASILNEMU DOMU;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1 na izvodu PROTI GLOBODOLU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sejmišče Sevnica me 8. in 11. uro.

M. K.