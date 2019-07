Kostaku del interventnega odvoza odpadne embalaže

Ljubljana, Krško - Krški Kostak bo v sodelovanju z Gorenjem Surovina v sklopu interventnega odvoza odpeljal tudi odpadno embalažo iz delov zahodnega in osrednjega konca države. Partnerja sta bila edina, ki sta se prijavila na razpis, samo ta sklop pa bo stal dobrih 600.000 evrov, je poročala STA.

Kostak je pred približno mesecem dni z državo sklenil pogodbo o interventnem odvozu komunalne odpadne embalaže iz obalno-kraške, primorsko-notranjske in dela osrednjeslovenske statistične regije za skupno 198.800,40 evrov. V tem delu naj bi odpeljal 1657 ton nakopičene embalaže.

Medtem pa sta si odvoz odpadne komunalne embalaže iz dela osrednjeslovenske regije v skupni vrednosti 414.000 evrov razdelila Kostak in Gorenje Surovina. Kostak bo poskrbel za 2450 ton, Gorenje Surovina pa za 1000 ton embalaže.

Kot je navedla STA, v obeh primerih cena za odpeljano tono odpadkov znaša 131,40 evra z davkom na dodano vrednost. Enako ceno je Kostak postavil za odvoz odpadne komunalne embalaže z jugovzhodnega dela države. Za območje severovzhodne Slovenije je država pogodbo podpisala s podjetjem Cerop, tudi v tem primeru je cena odvoza identična.

Za odvoz odpadne embalaže iz gorenjske in goriške statistične regije ter dela osrednjeslovenske in primorsko-notranjske statistične regije pa zanimanja izvajalcev po dveh razpisih še vedno ni bilo. Enako velja za odpadne nagrobne sveče po vsej državi. Zato so se na okoljskem ministrstvu odločili izvajalca najti s postopkom pogajanj.

