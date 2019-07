Pijan obstal na železniških tirih

15.7.2019

Eden od avtomobilov, ki so jih policisti zasegli tihotapcem migrantov. (Foto: PU Novo mesto)

Novomeški policisti so bili v noči na soboto pod drobnogled vzeli prometno nesrečo v Novem mestu. Ugotovili so, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v betonski zid, avtomobil pa je odbilo na železniške tire, kjer je obstal. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligramov alkohola. O kršitvah bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nepridiprav ključe našel na okenski polici pred vhodom

V Kobilah na območju Krškega je sinoči nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in iz hiše odnesel denar. Ključe vhodnih vrat je storilec našel na okenski polici pred vhodom. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za nekaj manj kot 8000 evrov.

Ob denar

V noči na nedeljo je v Leskovcu pri Krškem neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo ter izmaknil denar.

V treh dneh prijeli sedem tihotapcev migrantov

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so policisti v petek nekaj pred 15. uro pri kraju Miklarji zalotili 12 tujcev, ki so vstopali v kombinirano vozilo Opel vivaro srbskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je 24-letni državljan Srbije v notranjost države nameraval prepeljati dvanajst državljanov Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vsem so odvzeli prostost in jih odpeljali na policijsko postajo. Državljana Srbije so s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku, štiri mladoletnike brez spremstva so po zaključenem postopku odpeljali v center za tujce, ostale pa predali hrvaškim varnostnim organom.

V noči na soboto pa so v Kanižarici ustavili kombi Citroen jumper italijanskih registrskih oznak. 29-letni državljan z italijansko osebno izkaznico je v vozilu prevažal trinajst državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo V bližini so ustavili še avtomobil Range rover prav tako italijanskih registrskih oznak, v katerem sta bila dva državljana Pakistana z italijanskimi dokumenti in sta prav tako sodelovala pri sprovajanju tujcev preko Slovenije. Vsem trem so odvzeli prostost in bodo s kazensko ovadbo privedeni k preiskovalnemu sodniku. Trinajst državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so predali hrvaškim policistom.

V Kostanjevici na Krki so v soboto nekaj po 19. uri ustavili voznika Volkswagna passata avstrijskih registrskih oznak. 24-letni državljan Avstrije je v vozilu prevažal sedem državljanov Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljenca kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, državljane Sirije pa predali hrvaškim varnostnim organom.

Brežiški policisti so danes ponoči izsledili in ustavili Renault megane italijanskih registrskih oznak. Voznik iz Italije je v vozilu prevažal dva državljana Kosova, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Metliški policisti pa so ponoči v Svržakih ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni državljan Hrvaške v najetem avtomobilu prevaža štiri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga pridržali, policijski postopki s tujci pa še potekajo.

Preiskovalni sodnik je po zaslišanju odredil pripor zoper osumljence kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, ki so jih policisti prijeli v petek in soboto.

Nezakonito čez mejo



V soboto popoldne so policisti v Bojancih izsledili in prijeli sedem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V Radovičih so prav tako v soboto prijeli še štiri državljane Alžirije, na območju Gorjancev pa v jutranjih urah izsledili naslednjega dne dva državljana Palestine in pri Kvasici še dva državljana Irana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

V galeriji so avtomobili, ki so jih policisti v zadnjih treh dnevih zasegli tihotapcem migrantov.

