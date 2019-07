Ročna košnja, potice in jabolčnik

15.7.2019 | 15:00

Kosci (Foto: M. L.)

Grabljice (Foto: M. L.)

Marjana Koren (levo) je bila ena od šestih prejemnic zlatega priznanja za ocvirkovo potico. Vročila ji ga je predsednica Društva kmetic Sevnica Majda Jazbec. (Foto: M. L.)

Lisca - Na Lisci so tudi letos ročno pokosili vrh tega hriba. Košnjo so v soboto organizirali Gostinstvo Krašovec, KŠTD Razbor, občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Turistično društvo Boštanj ob Savi, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Športno kulturno društvo Mini kraljestvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Košnja je bila glavna, po njej so celotno dogajanje tega dne tudi poimenovali, ampak poleg nje so na tem vrhu nad Sevnico tega pripravili še druge dogodke. Tako so ocenjevali ocvirkovo potico in puhle ter jabolčnik.

Pri ocvirkovi potici so prejeli zlata priznanja Marjana Koren, Anica Sotlar, Meta Rogelj, Marjeta Kelnarič, Metka Motoh in Cilka Kranjc. Za puhle so dobile zlata priznanja Ema Vresk, Marica Škoda in Martina Krnc.

V ocenjevanju jabolčnikov je dosegla prvo mesto družina Medved, drugo je dosegel Jože Papež in tretje Niko Jurgl.

Celotno dogajanje je povezoval Ciril Dolinšek.

M. L.

