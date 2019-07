Ena oseba v bolnišnico

15.7.2019 | 20:35

Ob 15.05 sta v naselju Velike Lese v občini Ivančna Gorica trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, po razlitih motornih tekočinah posuli vpojno sredstvo ter nudili pomoč policiji.

Ob 15.11 so gasilci PGE Krško odšli na kraj odstranjevanja kače v objektu na Cesti krških žrtev v občini Krško, katera se je umaknila v odtočni jašek.

B. B.