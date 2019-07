TPV spet podpira žensko odbojko

15.7.2019 | 20:45

Od leve: Vladimir Bahč ml., Gorazd Jakše in Marko Gorjup (Foto: TPV Volley Novo mesto)

Novo mesto - Po desetletnem premoru je novomeška Skupina TPV, ponovno postala generalna pokroviteljica Ženskega odbojkarskega kluba Novo mesto, ki v novo sezono vstopa tudi z novim imenom - TPV Volley Novo mesto.

»Gre za pomembno odločitev in velik korak v smeri razvoja ženske odbojke v Novem mestu, regiji in državi, ki smo ji dolga leta že stali ob strani in skupaj ustvarjali odlične rezultate. Klub na inovativne načine spodbuja mlade k aktivnosti in zdravemu življenju ter v njih krepi športnega duha, s čimer pomembno prispeva k razvoju zdrave in odgovorne družbe prihodnosti. TPV jim bo ob tem nedvomno trdno stal ob strani« je ob podpisu pogodbe dejal novi predsednik TPV Volley Novo mesto Vladimir Bahč ml.

»Nad ponovnim sodelovanjem s TPV-jem smo iskreno navdušeni, saj se klub tako vrača pod streho odličnega pokrovitelja, ki je novomeškemu ženskemu odbojkarskemu klubu s podpisom dolgoročne pogodbe izkazal posebno in tudi zelo pomembno zaupanje. Že nekaj let se namreč trudimo klubu povrniti nekdanji rezultatski lesk, vrniti prvo ekipo kluba v slovenski ligaški vrh, z mlajšimi selekcijami pa graditi uspešno odbojkarsko zgodbo, ki smo jo nekoč že imeli. Pred tremi leti smo namreč zastavili novo strategijo, na njeni uresničitvi trdo delamo in prvi rezultati so že vidni. To nas navdaja s prepričanjem, da smo dejansko na pravi poti, z novim generalnim pokroviteljem pa bomo to in takšno pot tudi lažje prehodili,« pravi novi izvršni direktor in dosedanji predsednik kluba, Gorazd Jakše.

Kot so sporočili iz kluba, TPV Volley v novo odbojkarsko sezono vstopa s 135 odbojkaricami v vseh selekcijah, od male šole športa za vrtčevsko generacijo deklic, preko mini in male odbojke do starejših deklic, kadetinj in mladink. V minuli sezoni je prva ekipa dosegla 5. mesto v drugi državni ligi in se uvrstila v četrtfinale pokalnega prvenstva Slovenije. Starejše deklice so nastopale v A ligi, še najbolj pa so trenutno ponosni na dejstvo, da sodijo med najboljše ekipe v odbojki na mivki v Sloveniji. Klub se je v zadnjih nekaj letih izkazal tudi kot odličen organizator različnih odbojkarskih tekmovanj, kar je sestavni del strategije, ki jo počasi, toda zanesljivo uresničujejo.

B. B.