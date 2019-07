Požar z električne omarice na počitniško hišico

16.7.2019 | 07:00

Minulo noč ob 2.04 uri je na Topliški cesti na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gorela samostoječa električna omarica. Požar, ki je delno poškodoval tudi bližnjo počitniško hišico, so omejili policisti še pred prihodom gasilcev PGD Cerina, ki so gorečo omarico dokončno pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz Fučkovci TP FUČKOVCI na izvodu vas.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRAVNI DOL, TP BLAŽEVICA;

- od 8.30 do 9.15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE;

- od 10.00 do 10.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC;

- od 11.00 do 11.45 odjemalcem, oskrbovanim iz TP PRI MALNU - G. SUŠICE;

- od 12.00 do 12.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA HRIBU - D. SUŠICE;

- od 13:00 do 13:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE 1965.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.30 do 13. 00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Škovec, Škovec dolina med 8. in 14. uro.

M. K.